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«Голос. Дети»: Егор Чичин из Новомосковска попал в команду Лободы
Кадр из видео.

«Голос. Дети»: Егор Чичин из Новомосковска попал в команду Лободы

12-летний парень прошел этап слепых прослушиваний.

О том, что Егор Чичин из Новомосковска прошел кастинг в вокальное шоу «Голос. Дети», Myslo писал здесь. На тот момент юный певец не мог раскрыть тайну — прошел ли он этап слепых прослушиваний.

В субботу на Первом канале вышел очередной выпуск передачи. Егор выступил перед жюри с песней «Белый снег». К исполнителю сначала повернулась Пелагея, а затем и Светлана Лобода.

Егор выбрал команду Лободы.

- Я чувствовал очень сильное волнение до выступления, пробрало до дрожи. Но когда я вышел на сцену, почувствовал неимоверную слабость, как-будто я отдыхал. Я наслаждался моментом. Когда ко мне обернулись, я был очень рад, - сказал певец после выступления. - Я заранее знал, что если ко мне повернется Лобода, пойду к ней, потому что она очень хороший педагог и хорошо поет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +4
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