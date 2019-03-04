В Туле прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе

2 марта в поселке Ленинский в спортивном зале СШ «Олимп» завершился

традиционный межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди

мальчиков 2008—2009 годов рождения, посвященный памяти А.М. Белоусова.

За медали боролись 150 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина, Сокольников, Республики Беларусь, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Челябинска в девяти весовых категориях.

Среди почетных гостей турнира был Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов — олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. Ребята с удовольствием фотографировались со своим кумиром и получали автографы.

В соревнованиях приняли участие семь спортсменов из спортшколы «Олимп».

Лучшие результаты показали:

Егор Сидоров занял первое место в весовой категории 21 кг,

Александр Корлюков — второе в категории 29 кг,

Андрей Рыжов — второе в категории 27 кг,

Богдан Хабаров — второе место в весовой категории 38 кг,

Арсений Сысоев — третье место в весовой категории 35 кг.

Тренеры ребят Артур Асканазович Матевосян и Дмитрий Николаевич Шереметьев.

Тульская сборная заняла второе место в медальном зачете, уступив только команде из Кабардино-Балкарии. На третьем месте — ребята из Алексина.