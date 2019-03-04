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В Туле прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе

В Туле прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе

Тулу представили ребята из спортшколы «Олимп».

2 марта в поселке Ленинский в спортивном зале СШ «Олимп» завершился
традиционный межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди
мальчиков 2008—2009 годов рождения, посвященный памяти А.М. Белоусова.

За медали боролись 150 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина, Сокольников, Республики Беларусь, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Челябинска в девяти весовых категориях.

Среди почетных гостей турнира был Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов — олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. Ребята с удовольствием фотографировались со своим кумиром и получали автографы.

В соревнованиях приняли участие семь спортсменов из спортшколы «Олимп».

Лучшие результаты показали:

  • Егор Сидоров занял первое место в весовой категории 21 кг,
  • Александр Корлюков — второе в категории 29 кг,
  • Андрей Рыжов — второе в категории 27 кг,
  • Богдан Хабаров — второе место в весовой категории 38 кг,
  • Арсений Сысоев — третье место в весовой категории 35 кг.

Тренеры ребят Артур Асканазович Матевосян и Дмитрий Николаевич Шереметьев.

Тульская сборная заняла второе место в медальном зачете, уступив только команде из Кабардино-Балкарии. На третьем месте — ребята из Алексина.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:59 +5
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