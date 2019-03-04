В Туле прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе
Тулу представили ребята из спортшколы «Олимп».
2 марта в поселке Ленинский в спортивном зале СШ «Олимп» завершился
традиционный межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди
мальчиков 2008—2009 годов рождения, посвященный памяти А.М. Белоусова.
За медали боролись 150 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина, Сокольников, Республики Беларусь, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Челябинска в девяти весовых категориях.
Среди почетных гостей турнира был Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов — олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР. Ребята с удовольствием фотографировались со своим кумиром и получали автографы.
В соревнованиях приняли участие семь спортсменов из спортшколы «Олимп».
Лучшие результаты показали:
- Егор Сидоров занял первое место в весовой категории 21 кг,
- Александр Корлюков — второе в категории 29 кг,
- Андрей Рыжов — второе в категории 27 кг,
- Богдан Хабаров — второе место в весовой категории 38 кг,
- Арсений Сысоев — третье место в весовой категории 35 кг.
Тренеры ребят Артур Асканазович Матевосян и Дмитрий Николаевич Шереметьев.
Тульская сборная заняла второе место в медальном зачете, уступив только команде из Кабардино-Балкарии. На третьем месте — ребята из Алексина.