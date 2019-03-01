Никита Ефремов расскажет тулякам, как снимали «Лето» про Виктора Цоя

На снимке слева Никита Ефремов в роли Боба (прототип БГ). Кадр со съемок фильма «Лето».

Встреча пройдет 8 марта в Большом зале «Октавы». Начало в 19.00. Вход свободный.

Никита Ефремов представляет уже третье поколение знаменитой актерской династии — внук народного артиста СССР Олега Ефремова, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В публичном интервью он расскажет о своей профессиональной карьере и актуальной культурной повестке. Гости «Октавы» смогут задать известному актеру свои вопросы.

Одна из последних громких ролей Никиты Ефремова — в нашумевшем фильме Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о закулисье русского рока времен Виктора Цоя, Майка Науменко и 1980-х как таковых.

Также он известен по ролям в многочисленных отечественных сериалах, среди которых «Оттепель» Валерия Тодоровского. Также артист принял участие в создании мультимедийной экспозиции Музея станка.



Никита Ефремов окончил курс Константина Райкина Школы-студии МХАТ. Лауреат премии «Золотой лист — 2009» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Чацкого в спектакле «Горе от ума». В 2010 году был принят в труппу театра «Современник», где работает по сей день. Карьеру на экране начал в 2005 году.