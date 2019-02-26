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В Туле прошел вокальный конкурс «Фортиссимо»

В Туле прошел вокальный конкурс «Фортиссимо»

За победу боролись вокалисты из разных регионов России.

В Туле в Доме Дворянского собрания прошел XI Всероссийский конкурс «Фортиссимо», в котором приняли участие 130 вокалистов из шести городов России.

Для этого мероприятия был выбран зал с лучшей натуральной акустикой, так как конкурсанты по направлениям «Академический вокал», «Народный вокал» и «Хоровое пение» должны были выступать без аппаратуры.

Организатором конкурса был компетентный музыкант, ведущий и общественный деятель Остап Чекмазов.



В составе жюри вошли руководитель фольклорного ансамбля «Услада» Марина Олеговна Федосеева, ведущая солистка Московского театра оперетты Наталия Мельник. Председателем жюри стала профессор МГИК Ирина Васильевна Шпарийчук.

Гран-При конкурса по единогласному решению жюри получил вокальный ансамбль «Vita Voce» из Государственного геологического музея им. В. Вернадского Российской Академии Наук (РАН).

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Вокальный конкурс Фортиссимо, Фото: 1
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:01 +2
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