Пятеро туляков похищали алкоголиков и отбирали у них квартиры

Осужденные пытались обжаловать приговор, но суд не пошел навстречу. Уголовное дело рассматривалось в Привокзальном районном суде Тулы.

На днях судебная коллегия по уголовным делам Тульского областного суда оставила без изменений приговор пяти тулякам, вынесенный в октябре 2018 года.

36-летний Андрей Юринко, а также братья 29-летний Петр и 28-летний Николай Юрченко, 22-летний Николай Шереметьев и 30-летний Золтан Казаченко признаны виновными в мошенничестве, вымогательстве, похищении человека и покушении на мошенничество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор в отношении злоумышленников вступил в законную силу.

В 2016-2017 годах Андрей Юринко вместе с братьями Юрченко нашли мужчину и женщину — жителей Советского района, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших в собственности квартиры.

Под выдуманным предлогом они вывезли их в дом Андрея Юринко в Мясново, отвели в пристройку и подпоили. Потом Андрей Юринко убедил приглашенных продать свои квартиры, чтобы купить жилье меньшей площади и чтобы при этом еще остались деньги. Выпивохи повелись на уловку и согласились продать свое жилье Юринко.

После подписания договоров купли-продажи обеих квартир братья забрали у продавцов деньги, полученные после сделок. В общей сложности сумма составила около 3 млн рублей. После чего Андрей Юринко, применяя насилие, потребовал от женщины продать ему еще и половину квартиры, которой она владела вместе с дочерью, но получил отказ.

Вскоре Андрей Юринко, Золтан Казаченко и Николай Шереметьев нашли такую же парочку туляков — мужчину и женщину, злоупотреблявших спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни. Обманным путем они похитили их, вывезли в дом Николая Шереметьева в пос. Мясново, посадили в подвал и спаивали, а потом заставили мужчину переоформить его квартиру на подставное лицо. Злодеи планировали перепродать жилье добросовестным приобретателям. В итоге мужчине был причинен ущерб почти в 2 млн рублей.

В отношении женщины злоумышленники не смогли довести до конца свой преступный умысел, поскольку 28 марта 2017 года были задержаны сотрудниками ОП «Привокзальный» УМВД России по г. Туле.

При задержании Николай Шереметьев пытался скрыться от полиции на автомобиле, оказал сопротивление, причинив при этом двум сотрудникам полиции легкие телесные повреждения.

Суд приговорил Андрея Юринко к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 000 рублей;

Николая Шереметьева к 10,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 000 рублей;

Золтана Казаченко к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 000 рублей;

Николай Юрченко и Петр Юрченко приговорены к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 130 000 рублей.

Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники обжаловали его в суде апелляционной инстанции, но приговор остался без изменения.