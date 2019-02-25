Выставка стрит-арта в Туле: почему Бэнкси не знает об экспозиции своих работ?

Фото: banksyeditions.com

Скоро в нашем городе откроется выставка стрит-арта с 35 работами зарубежных и российских художников. Особое внимание приковано к двум работам Бэнкси.

Выставка Бэнкси уже бывала в России летом 2018 года. Тогда она вызвала бурные дискуссии экспертов о ее подлинности, поскольку сам художник был не в курсе экспозиции. Как оказалось, в этом нет ничего странного и художник не против того, чтобы его работы видел весь мир, но с одним условием — показ должен быть бесплатным.

За деньги же могут выставляться только картины, которые приобретены двумя способами:

по франшизе у Стива Лазаридиса, его бывшего агента,

либо работы, которые которые приобретены у него лично и находятся в частных коллекциях, информация о которых отслеживает на специальном сайте.

Конечно, Бэнкси не обязан знать абсолютно обо всех выставках с участием его картин, но в таком случае и реклама на его имени станет не совсем уместной, и афиша таких мероприятий не должна вводить зрителей в заблуждение.

В мировой практике организаторы подобных выставок обычно не используют фирменный логотип/подпись, которую Бэнкси оставляет под работами, а просто указывают имя художника в перечислении. По словам художника Покраса Лампаса в материале The Village, работы, представленные на таких выставках, верифицируются сертификатами аутентичности, подписью художника и продавцом. В качестве продавца выступают известные аукционные дома, коллекционеры, или команда/представитель художника.



Фото peopleforplanet. it

Чтобы понять, какого Бэнкси представят тулякам, Myslo обратился за разъяснением к организатору выставки искусствоведу Артёму Суслову.

Артём рассказал: на выставке будут представлены две работы, принадлежащие его знакомому. Последний, в свою очередь, приобрел одну картину по франшизе в галерее Стива Лазаридиса, а вторую в Нью-Йоркском музее современного искусства также известном как MoMA. Имя знакомого Артём раскрывать отказался, а в качестве доказательств подлинности он готов предоставить только сертификат.

Помимо работ Бэнкси на выставке заявлены картины московского стрит-арт художника Славы Комиссарова ПТРК, петербургского дуэта Good Graff, загадочного зарубежного представителя K-the kreator, Егора Холтова и польской художницы под псевдонимом LAK.

Вопрос об участниках пока остается открытым. Так, Слава ПТРК в личной переписке подтвердил, что его работ на выставке не будет.

И вот еще что. Совсем недавно в соцсетях Тульского областного художественного музея был выложен вот этот пост:

Так выставка, которая ранее называлась «Бэнкси и уличное искусство», сначала сменила название на «Я тебя найду», а теперь ни в сообществах, ни на сайте музея об этой выставке нет ни слова.