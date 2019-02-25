новости
новости
Регистрация
В Туле пройдут плановые отключения светофоров

В Туле пройдут плановые отключения светофоров

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству, с 26 по 28 февраля в областном центре будут отключены несколько светофоров. Это связано с плановыми работами на электросетях.

  • Во вторник, 26 февраля, с 9.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Льва Толстого и Староникитской.
  • В среду, 27 февраля, в то же время не будут работать светофоры на пересечении улиц Рязанской, в районе дома  №1, и Волоховской. 
  • В четверг, с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской, рядом с остановкой «Аэропорт». 

Будьте внимательны и осторожны при проезде этих перекрёстков.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение светофораплановые работыадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почти 33 тысячи жителей Тульской области не могут найти работу
Почти 33 тысячи жителей Тульской области не могут найти работу
Выставка стрит-арта в Туле: почему Бэнкси не знает об экспозиции своих работ?
Выставка стрит-арта в Туле: почему Бэнкси не знает об экспозиции своих работ?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.