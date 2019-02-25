В Туле пройдут плановые отключения светофоров
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству, с 26 по 28 февраля в областном центре будут отключены несколько светофоров. Это связано с плановыми работами на электросетях.
- Во вторник, 26 февраля, с 9.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Льва Толстого и Староникитской.
- В среду, 27 февраля, в то же время не будут работать светофоры на пересечении улиц Рязанской, в районе дома №1, и Волоховской.
- В четверг, с 9.00 до 17.00 будут отключены светофорные объекты на улице Октябрьской, рядом с остановкой «Аэропорт».
Будьте внимательны и осторожны при проезде этих перекрёстков.
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