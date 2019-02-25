Кто стал победителем хоккейного фестиваля «Тульская шайба»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Компания «Медиа Траст» при поддержке правительства Тульской области подарила жителям региона самый настоящий спортивный праздник, который длился весь день.

На льду Губернского катка на площади Ленина было жарко: за победу в турнире боролись восемь команд из разных уголков Тульской области.

Любители спорта с удовольствием откликнулись на предложение команды «Медиа Траст» поучаствовать в первом хоккейном фестивале «Тульская шайба». Символично, что мероприятие прошло 23 февраля — в День защитника Отечества. А хоккей, как известно, спорт для настоящих мужчин.

Организаторы получили 12 командных заявок, столько же одиночных. Интересно, что также в фестивале захотели поучаствовать три команды из соседних регионов России.

Открыл праздник председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев:

Дмитрий Яковлев - Приятно, что туляки проводят праздник, отмечая его не за столом, а на коньках, на льду. Такой фестиваль очень важен для Тульской области. Мы привлекаем людей в массовый спорт. За весь день, наверно, тысяч пять туляков пришло посмотреть на матчи. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим этих маленьких хоккеистов уже у нас в школе олимпийского резерва. Есть отделения в Туле, Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове. Будем и дальше развиваться. Тульская область всегда была спортивной. Надеюсь, что в скором времени хоккей у нас станет базовым видом спорта. Минспорт нас в этом поддерживает.

Елена Гребнева, руководитель ООО «РА Медиа Траст», автор идеи «Тульская шайба»:

Елена Гребнева - О хоккейном турнире среди любительских или дворовых команд наша команда мечтала с 2014 года. У нас тогда была необычная презентация радиостанции «Спорт FM». У каждого члена коллектива был свой спортивный образ. Я была хоккеистом, потому что увлекаюсь этим видом спорта с 1998 года — с Олимпиады в Нагано. У меня есть своя клюшка и хоккейная форма «Гребнева № 8». Почему мы так долго не могли воплотить свою мечту в жизнь? До настоящего времени не было полноценной хоккейной коробки. От всего сердца хотим сказать большое спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за то, что он выслушал нашу идею на форуме «Формируем будущее области» и поддержал нас.

По словам Елены Гребневой, ограничили количество команд-участниц для того, чтобы вписаться в формат одного дня.

- Удивительно и приятно, что пришли три заявки из других регионов России. Но первый фестиваль мы позиционируем именно как тульский. В приоритете были команды из районов нашего региона.

Хоккеисты были из Тулы, Новомосковска, Щёкино, Киреевска, Ясногорска, Ефремова, Волово, Советска, Одоева, Белёва, Куркино, посёлка Центральный и деревни Фёдоровка.

В общей сложности на фестивале было сыграно 14 матчей.

Победителем стала команда «Тульский Токарев». В финале ребята обыграли «Ледокол» по буллитам.

Участник команды-триумфатора Илья Мутовин (на фото слева) признался, что очень счастлив стать победителем.

- Наша команда давно существует, все давно друг друга знают. Кстати, мы не ставили цели завоевать кубок и занять первое место. Просто пришли показать свою игру, почувствовать лёд. Хотели доставить удовольствие всем зрителям, которые собрались на катке.

По словам Сергея Рудакова, капитана «Ледокола» (серебряного призера фестиваля), ребята немного расстроились, что проиграли в финале.

- Наша команда давно существует. Как только узнали о фестивале, сразу приняли решение в нем поучаствовать. Наша команда — сборная Тульской области. Представляем Алексин, Новомосковск, Щёкино, Киреевск, Тулу. Конечно, хотелось занять первое место. Мы немного расстроены, ведь были все шансы победить. Но побеждает сильнейший. Немного не хватило удачи.

Капитаном команды «Воины», которая стала бронзовым призером фестиваля, оказался Манучар Пипия — заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный обладатель Кубка мира.

- Команда была создана в 2015 году. Все ребята — бывшие спортсмены, начали заниматься хоккеем практически с нуля. Как только у нас открылась ледовая арена, мы решили там заниматься. До этого я никогда не катался на коньках даже на массовом катании! Всю жизнь занимался кикбоксингом, это совсем другой вид спорта. Мы с ребятами просто зафанатели от хоккея. Наша команда регулярно участвует в НХЛ. Не поддержать Тулу на этом фестивале мы не могли! Тем более в такой праздник. Гораздо приятнее провести время по-спортивному, чем где-то в кабаке просидеть с кружкой пива. Мы рассчитывали просто поиграть в хоккей, получить удовольствие. Довольны игрой. У нас три матча при одном поражении. Я думаю, это достойный результат для новичков.

Кстати, команда-победитель сыграла гала-матч со сборной Тульской области, в которой капитаном был Дмитрий Яковлев.

А после гала-матча спортивный праздник перерос в концерт звезд «Милицейской волны». Все желающие смогли покататься на коньках под живое исполнение Владимира Цветаева, Дмитрия Нестерова, Полины Ростовой, Кати Ростовцевой, Сергея Войтенко и Сергея Любавина.

По словам Елены Гребневой, турнир получился по-настоящему объединяющим все муниципальные образования Тульской области.

- Хоккей — очень динамичная и интересная игра и тактически выверенная. Побеждает та команда, которая просчитывает наперед действия соперника. На льду мы сегодня это могли увидеть.

Мы очень волновались до начала фестиваля, как сойдемся с хоккеистами. Ребята потрясающие, очень ответственные, пунктуальные. Огромное спасибо за эмоциональную отдачу всем спортсменам, которые принимали участие в празднике!

Мы не зря сказали, что «Тульская шайба» — это первый фестиваль. Значит должен быть и второй. Надеемся, что в 2020 году турнир проведем, расширив границы за пределы области.

Выражаем благодарность за поддержку правительству Тульской области, региональному комитету по спорту, Фонду развития «Перспектива», Федерации хоккея Тульской области, а также компании ООО «Смарт-Т», официальному дилеру Toyota и Lexus в Туле.

результаты

1 место — «Тульский Токарев»

2 место — «Ледокол»

3 место — «Воины»

«Лучший вратарь» — Сергей Никонов (ХК "Дон")

«Лучший защитник» — Александр Орлов (ХК "Воины")

«Лучший нападающий» — Алексей Зайнаков ("Тульский Токарев").