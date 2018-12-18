Сергей Войтенко и Баян MIX

По независящим от Myslo-кассы причинам, концерт отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене Тульского областного центра молодежи выступит баянист-виртуоз, создатель легендарного дуэта «Баян Микс» и всё это один человек — Сергей Войтенко!

Сергей Войтенко и «Баян Микс» — это удивительное сочетание традиций и современности. Слушать их выступление, невозмутимо сидя в кресле, совершенно невозможно: ноги сами собой пускаются в пляс, а руки к концу вечера буквально немеют от постоянных аплодисментов.

Этому коллективу подвластно абсолютно всё — от популярной классики до танцевальной музыки. «Баян Микс» — любимые исполнители президента России Владимира Путина, те самые фантастические русские баянисты, которые прогремели едва ли ни на всю планету, выступив на свадьбе главы австрийского МИДа Карин Кнайсль!

Сергей Войтенко — автор-исполнитель, композитор, лауреат премий «Шансон года», «Золотой Граммофон», «Звезды Дорожного радио».

Его песни, мелодичные, умные, добрые и по-настоящему мужские, звучат сегодня на всех крупнейших радиостанциях страны: «Авторадио», «Шансон», «Дорожное» и многих других. И если хиты «Мы с тобой одной крови», «Просто надо любить», «Город М» слушает и поёт вся страна, то мастерством и профессионализмом «Баян Микс» восхищается едва ли не весь мир.