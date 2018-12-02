Рейд по придомовым территориям: какие тульские УК в числе нарушителей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Из 198 проверенных дворов, в 49 коммунальщики даже не приступали к уборке снега.

2 декабря сотрудники управления по административно-техническому надзору проверили состояние тульских дворов после снегопада.

Рейд проводился по 198 адресам, в 149 дворах на момент проверки проводились работы по расчистке снега. По 49 адресам – к работам не приступали.

Наибольшее количество нарушений обнаружено на территориях, которые обслуживают УК «Восход», «Альянс», «Ваш дом».