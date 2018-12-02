новости
новости
Регистрация
Рейд по придомовым территориям: какие тульские УК в числе нарушителей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Рейд по придомовым территориям: какие тульские УК в числе нарушителей

Из 198 проверенных дворов, в 49 коммунальщики даже не приступали к уборке снега.

2 декабря сотрудники управления по административно-техническому надзору проверили состояние тульских дворов после снегопада. 

Рейд проводился по 198 адресам, в 149 дворах на момент проверки проводились работы по расчистке снега. По 49 адресам – к работам не приступали.

Наибольшее количество нарушений обнаружено на территориях, которые обслуживают УК «Восход», «Альянс», «Ваш дом». 

сегодня, в 16:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
уборка дворов
Место
Тула
Прочее
управляющие компании

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП в центре Тулы парализовало движение трамваев
ДТП в центре Тулы парализовало движение трамваев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.