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Записку Игоря Талькова продадут на аукционе

Записку Игоря Талькова продадут на аукционе

Записка, адресованная руководителю тульского ансамбля «Фанты», где выступал Тальков, на старте будет стоить 20 тысяч рублей.

Записка музыканта Игоря Талькова будет продана на аукционе 29 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу аукционного дома «Литфонд».

Записка представляет собой конверт, на обороте которого Тальков написал: «Микрофоны у нас МД-200, если можно, то достаньте хоть какие-нибудь нормальные микрофоны за сходную цену. Это брак». Записка адресована руководителю тульского ансамбля «Фанты», где тогда выступал Тальков.

Сам конверт Тальков заполнил собственноручно и отправил руководителю группы «Фанты» Геннадию Васильеву из воинской части, где тогда служил.

В «Фанты» Тальков пришел в 1975 году, 19-летним. У Игоря оказался необычный тембр голоса с хрипотцой. Вокалистом принять его было нельзя — их прослушивал сам Иосиф Михайловский, директор филармонии. Пришлось проводить звукорежиссером. Будучи в «Фантах», Тальков написал песню «Память».

Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено директору артиста Валерию Шляфману, однако он уже более 20 лет находится в розыске после эмиграции в Израиль. 13 ноября расследование убийства Талькова было возобновлено, правда, по формальным основаниям.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:43 −4
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