В Туле утром загорелся фитнес-клуб

Фото очевидца.

Как сообщили Myslo очевидцы, около пяти утра был слышен сильный хлопок: в фитнес-клубе что-то взорвалось.

О пожаре в здании, расположенном на улице Марата, 28-а, в 5.36 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 5.38. Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут. Пострадавших нет.

Как сообщили Myslo очевидцы, был слышен сильный хлопок.

В здании располагались, в частности, фитнес-клуб и школа танцев.

В результате происшествия в помещении выгорела комната размером 2×8 м, повреждены комната площадью 3 кв. м, конструкции перегородок, остекление здания и кровля на площади 10 кв.м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.