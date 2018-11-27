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В Туле утром загорелся фитнес-клуб
Фото очевидца.

В Туле утром загорелся фитнес-клуб

Как сообщили Myslo очевидцы, около пяти утра был слышен сильный хлопок: в фитнес-клубе что-то взорвалось.

О пожаре в здании, расположенном на улице Марата, 28-а, в 5.36 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 5.38. Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут. Пострадавших нет.

Как сообщили Myslo очевидцы, был слышен сильный хлопок.

В здании располагались, в частности, фитнес-клуб и школа танцев. 

В результате происшествия в помещении выгорела комната размером 2×8 м, повреждены комната площадью 3 кв. м, конструкции перегородок, остекление здания и кровля на площади 10 кв.м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:30 +6
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