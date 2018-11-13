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Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова

Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова

О таком решении объявили следователи.

13 ноября Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу объявило о возобновлении расследования уголовного дела по факту убийства уроженца Щёкинского района певца Игоря Талькова 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный».

6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года следователи вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана. Он обвинялся в убийстве по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР).

Однако в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено, потому что обвиняемый скрылся от следствия.

Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова.

– В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы Игоря Талькова, о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла, — заявили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

ИЗ ДОСЬЕ MYSLO

Игорь Владимирович Тальков
Родился 4 ноября 1956, Грецовка, Щекинский район.
Был убит 6 октября 1991, Санкт-Петербург.
Советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.
Сотрудничал с группами «Фанты», «Апрель», «Калейдоскоп», «Электроклуб».
Стал известен публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды».
Создал группу «Спасательный круг».
Творчество находится на стыке поп-музыки, рок-музыки и авторской песни.
Семья: сын Игорь Тальков.

15 июля 2017 года в парке Городского Дворца культуры Щекино торжественно открыли памятник певцу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:08 +3
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