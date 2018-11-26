Туляков приглашают пройти по военно-историческому маршруту «На тульском направлении»

Фото museum-tula.ru

Детей и взрослых ждет познавательное путешествие по трем самобытным музеям, во время которого гости познакомятся с историей обороны Тулы.

Особенность маршрута заключается в том, что он позволяет пройти по хронологии событий Тульской оборонительной операции.

Маршрут пройдет в трех точках:

Тульский военно-исторический музей

ВМК «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

Музей обороны г. Тулы

Все точки этого маршрута связаны в единый рассказ о событиях тех лет.

Участники экскурсии узнают, как жители города готовились к обороне, как проходили основные военные действия на территории всей Тульской области, погрузятся в воспоминания очевидцев тех событий. Посетителей ждет командный квест, в котором участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни. Также они узнают о жизни экипажа бронепоезда: поиск шпионов, расшифровка важных текстов, просчет рациона питания экипажа и о многом другом. Самые ловкие смогут собрать и разобрать ППШ.

Полная программа экскурсии доступна в афише.