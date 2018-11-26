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Туляков приглашают пройти по военно-историческому маршруту «На тульском направлении»
Фото museum-tula.ru

Туляков приглашают пройти по военно-историческому маршруту «На тульском направлении»

Детей и взрослых ждет познавательное путешествие по трем самобытным музеям, во время которого гости познакомятся с историей обороны Тулы.

Особенность маршрута заключается в том, что он позволяет пройти по хронологии событий Тульской оборонительной операции.

Маршрут пройдет в трех точках:

  • Тульский военно-исторический музей
  • ВМК «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»
  • Музей обороны г. Тулы

Все точки этого маршрута связаны в единый рассказ о событиях тех лет.

Участники экскурсии узнают, как жители города готовились к обороне,  как проходили основные военные действия на территории всей Тульской области, погрузятся в воспоминания очевидцев тех событий. Посетителей ждет командный квест, в котором участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни. Также они узнают о жизни экипажа бронепоезда: поиск шпионов, расшифровка важных текстов, просчет рациона питания экипажа и о многом другом. Самые ловкие смогут собрать и разобрать ППШ.

Полная программа экскурсии доступна в афише.

Ближайшая экскурсия состоится 8 декабря. Сбор участников в 10.45 в холле Музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Требуется предварительная запись по тел. 52-99-00, 8 (920) 780-80-95 (Дарья), 8 (920) 273-28-77 (Анатолий).

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:23 +3
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