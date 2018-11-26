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Сотрудники ГСЕЗ похитили бюджетные деньги на ремонте тульских дворов

Сотрудники ГСЕЗ похитили бюджетные деньги на ремонте тульских дворов

Оглашение приговора состоялось 26 ноября.

Центральный районный суд Тулы завершил рассмотрение уголовного дела сотрудников Государственной службы единого заказчика и подрядчика, работавшего в рамках муниципального контракта, – ООО ТСК «Паритет». 
 

Уголовное дело в отношении руководства МУ «ГСЕЗ» и сотрудников ООО ТСК «Паритет» по факту хищения бюджетных средств при благоустройстве дворов на улице Пушкинской в Туле было возбуждено 5 июля 2017 года. Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Тогда же были задержаны директор «ГСЕЗ» 36-летний Максим Кольцов, его заместитель 62-летний Сергей Колодяжный и 46-летний ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда, а также руководитель и прораб ООО ТСК «Паритет» – Осипова и Атоян. Четверых фигурантов посадили тогда под домашний арест, а Атоян – в СИЗО. 

События, которые легли в основу уголовного дела, начали развиваться еще в июле 2016 года, когда МУ «ГСЕЗ» заключило муниципальный контракт с ООО ТСК «Паритет». Подрядчик обязан был заасфальтировать и заменить бордюры в ряде дворов Привокзального округа Тулы. Качество укладки асфальта жителей не устроило, они стали писать жалобы во все инстанции. Городская служба единого заказчика должна была следить за соблюдением работ в соответствии с техзаданием.

В апреле 2017 года Счетная палата завершила проверку использования средств бюджета при благоустройстве дворов и выявила массу нарушений:
  • перечень работ не соответствует техническому заданию,
  • толщина асфальта уложена не по нормативу,
  • марка асфальтобетона не соответствует СНиПу.
Кроме того, выявлены работы, которые оплачены заказчиком в лице МУ «ГСЕЗ», но не выполнены подрядчиком. Акт о приемке подписывали ведущие инженеры отдела ремонта жилищного фонда и руководители ГСЕЗ. На основании этих документов подрядчику полностью оплачены работы, он получил из бюджета свыше 49 млн рублей.
 
Таким образом, в результате их действий были похищены денежные средства бюджета Тульской области и бюджета Тулы в сумме 6 669 746,16 рублей.
 
В суде вина фигурантов уголовного дела полностью доказана. Суд приговорил руководителя и прораба ООО ТСК «Паритет» к 3,5 годам исправительной колонии общего режима, бывшего директора Городской службы единого заказчика Тулы Максима Кольцова и его заместителя Сергея Колодяжного к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда проведет год в колонии-поселении. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
 
Кроме этого в июле 2018 года по этому же уголовному делу был осужден еще один сотрудник ГСЕЗ – ведущий инженер отдела благоустройства Александр Мархель. Он также признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорен к году колонии общего режима. Дело в отношении Мархеля рассматривалось отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:15 +4
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