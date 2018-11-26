Сотрудники ГСЕЗ похитили бюджетные деньги на ремонте тульских дворов

Центральный районный суд Тулы завершил рассмотрение уголовного дела сотрудников Государственной службы единого заказчика и подрядчика, работавшего в рамках муниципального контракта, – ООО ТСК «Паритет».

Уголовное дело в отношении руководства МУ «ГСЕЗ» и сотрудников ООО ТСК «Паритет» по факту хищения бюджетных средств при благоустройстве дворов на улице Пушкинской в Туле было возбуждено 5 июля 2017 года. Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Тогда же были задержаны директор «ГСЕЗ» 36-летний Максим Кольцов, его заместитель 62-летний Сергей Колодяжный и 46-летний ведущий инженер отдела ремонта жилищного фонда, а также руководитель и прораб ООО ТСК «Паритет» – Осипова и Атоян. Четверых фигурантов посадили тогда под домашний арест, а Атоян – в СИЗО.

События, которые легли в основу уголовного дела, начали развиваться еще в июле 2016 года, когда МУ «ГСЕЗ» заключило муниципальный контракт с ООО ТСК «Паритет». Подрядчик обязан был заасфальтировать и заменить бордюры в ряде дворов Привокзального округа Тулы. Качество укладки асфальта жителей не устроило, они стали писать жалобы во все инстанции. Городская служба единого заказчика должна была следить за соблюдением работ в соответствии с техзаданием.

В апреле 2017 года Счетная палата завершила проверку использования средств бюджета при благоустройстве дворов и выявила массу нарушений:

перечень работ не соответствует техническому заданию,

толщина асфальта уложена не по нормативу,

марка асфальтобетона не соответствует СНиПу.

Кроме того, выявлены работы, которые оплачены заказчиком в лице МУ «ГСЕЗ», но не выполнены подрядчиком. Акт о приемке подписывали ведущие инженеры отдела ремонта жилищного фонда и руководители ГСЕЗ. На основании этих документов подрядчику полностью оплачены работы, он получил из бюджета свыше 49 млн рублей.