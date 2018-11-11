В Москве открыли памятник Ивану Тургеневу

10 ноября в День рождения Ивана Тургенева в Москве состоялась церемония открытия памятника. На ней присутствовал президент Владимир Путин.

Памятник стал частью архитектурно-музейного комплекса «Тургеневский квартал», включающего дом-музей писателя и приусадебную территорию с садом и сквером на улице Остоженке в Москве. Создал скульптуру народный художник России Сергей Казанцев. Открытие было приурочено к празднованию 200-летия со дня рождения писателя.

Глава государства отметил огромное влияние Ивана Тургенева на всю мировую литературу.

– Сегодня мы собрались на церемонии открытия памятника Ивану Сергеевичу Тургеневу в Москве. Он воздвигнут в историческом месте, тесно связанном с московским периодом биографии писателя, – сказал президент на открытии. – Рядом – старинный особняк, где жил Тургенев, гостил у своей мамы. Здесь бывали его друзья и современники. Удивительным образом это здание в центре Москвы сохранилось. Провидение какое?то просто, это чудо. Слава богу, что это есть у нас и что здесь можно было развернуть выставку, создать дом-музей Тургенева. Его экспозиция во многом уникальна: здесь будут представлены подлинные предметы эпохи, появятся новые возможности для проведения выставок, концертов, образовательных и просветительских программ, для знакомства с творчеством писателя.

Как известно, долгие годы он провёл за границей: там родились многие шедевры тургеневской прозы, а его переводы подарили миру самые знаменитые произведения отечественной литературы. Масштаб его личности и таланта отмечали уже современники, выдающиеся литераторы XIX века. Так, Жорж Санд писала Тургеневу: «Мы все должны идти к Вам на выучку».

И при этом Иван Сергеевич всегда оставался русским человеком, воспевал красоту родного языка, природы, широту и душу нашего народа. Оставался русским писателем и русским человеком.

Один из самых читаемых авторов своего времени, он обращался к людям, к их чувствам и переживаниям, к подлинным, вечным ценностям, и потому интерес к его сочинениям будет велик всегда.

Наш долг – сберегать наследие классика, потому что творчество Тургенева – это действительно не только наше национальное, но и мировое культурное достояние. Уверен, что новый памятник, который появился на карте достопримечательностей столицы, и, конечно, дом-музей Тургенева в Москве будут служить этому благородному делу.