Фото пресс-службы ВК "Тулица".

3 ноября в манеже стадиона «Арсенал» волейболистки «Тулицы» провели открытую тренировку, на которую смог попасть любой желающий. Посмотреть, как команда готовится к очередному туру чемпионата России по волейболу собралось несколько десятков человек. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Под руководством главного тренера Александра Перепелкина волейболистки отрабатывали силовые, тактические и технические приемы, не забывая про интенсивные физические упражнения.

К слову, ежедневно «Тулица» проводит по две или три тренировки. Они могут проходить как на волейбольной площадке, так и в тренажерном зале.