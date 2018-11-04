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Волейболистки «Тулицы» провели открытую тренировку
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистки «Тулицы» провели открытую тренировку

Болельщики воочию увидели, как тренируется их любимая команда.

3 ноября в манеже стадиона «Арсенал» волейболистки «Тулицы» провели открытую тренировку, на которую смог попасть любой желающий. Посмотреть, как команда готовится к очередному туру чемпионата России по волейболу собралось несколько десятков человек. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Под руководством главного тренера Александра Перепелкина волейболистки отрабатывали силовые, тактические и технические приемы, не забывая про интенсивные физические упражнения.

К слову, ежедневно «Тулица» проводит по две или три тренировки. Они могут проходить как на волейбольной площадке, так и в тренажерном зале.

сегодня, в 10:59 +2
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