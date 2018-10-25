Живая история в Тульском кремле: Полная афиша масштабного фестиваля
Музыкальный военно-исторический фестиваль откроется 27 октября в музейном комплексе Тульского кремля. Фестиваль продлится с 27 октября по 5 ноября.
Торжественное открытие фестиваля состоится 27 октября в 12.00.
Фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле» — это мероприятие в стиле living history. Перед гостями праздника развернется живая историческая площадка с интерактивными секциями, военно-историческими реконструкциями. Гости увидят юрту татаро-монгольского хана, посетят полевой лагерь стрелецкого войска, познакомятся с военным вооружением эпохи Возрождения и попадут в штаб 156-го полка НКВД.
Ежедневно на пространстве фестиваля будут проходить концертные
программы, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии. Также гостей ждут выступления артистов Тульской областной филармонии, этно-фолк группы la Verden и других творческих коллективов.
Обустройство музейного комплекса Тульского кремля позволит площадкам фестиваля работать вне зависимости от погодных условий.
Вход на территорию фестиваля свободный, на некоторые мастер-классы и аттракционы необходимо приобретать билеты.
Полная афиша фестиваля
10.00-20.00 — Работа интерактивных площадок:
- «Стоянка татаро-монгольского хана»;
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«Полевой лагерь стрелецкого войска
XV—XVI вв.«;
- «Военно-полевой, лагерный быт эпохи Возрождения»;
- «В грозную пору». Историческое путешествие в 1812 год;
- «В штабе 156-го полка НКВД». Героическая оборона города Тула.
12.00-17.00 — Игры и турниры для детей с мягким инвентарем все дни фестиваля (за исключением последнего дня)
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи», «Военная история в миниатюре» выставка детского творческого объединения ЦО № 22 и 34. Вход свободный.
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
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Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.
12.00-12.30 — Торжественное открытие фестиваля.
12.30-13.00 — Показательные выступления клубов в стиле living history.
12.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.
13.00-14.00 — Губернаторский оркестр.
13.00-17.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.
14.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.
14.00-16.30 — Чемпионат Тулы по танковому триалу. Вход свободный.
15.00-18.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.
17.00-18.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла».
18.00-19.00 — Выступление этно-фолк-коллектива «ЛаВерден». Вход свободный.
С 13.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.
14.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра по истории Великой Отечественной войны. Вход свободный
16.00 — «Не расстанусь с комсомолом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный
12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет» Цена: 150 р.
12.00-17.00
- Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
- Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.
12.00-15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
12.00-20.00
- Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.
- Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.
11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный
13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный
10.00-18.00 — игры и турниры для детей с мягким инвентарем все дни фестиваля. Вход свободный.
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный
-
Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
-
Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»;"Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»;"Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
-
Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.
С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории».
11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный
12.00 — Концерт ансамбля и оркестра Культурного центра УМВД России по Тульской области
12.00-13.00 — мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный
12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный
13.00 — «Вася Теркин — наш герой — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.
13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный
12.00−15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
12.00-20.00
- Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.
- Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.
12.00-17.00
- Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
- Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.
12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
14.00 — Концерт фольклорного ансамбля «Услада» ГУК ТО «Тульская областная филармония» Художественный руководитель — заслуженный работник
16.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука». — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.
17.00
- Концерт «Бригантина». Вход свободный.
- Командная игра «Рабочий город стал бойцом» по героической обороне г. Тулы.
С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории».
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.
12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
- «Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
13.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
14.00-17.00 — Мастер-класс «Легендарный автомат». Вход свободный
16.00 — «Песня в солдатской шинели» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
12.00-17.00
- Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
- Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.
С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный
10.00-20.00
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
-
Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
10.00-18.00 — «Фронтовая почта» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
12.00 — Встреча с сыном
12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.
12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный
15.00 — Квест «По военной дороге».Вход свободный.
12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.
12.00-17.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный
12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир» Вход свободный.
С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный
10.00−20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»;" Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
12.00, 16.00 — «Настоящий Баатур» — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия. Вход свободный.
13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.
12.00 — «Песня в солдатской шинели» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
12.00-17.00
- Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
- Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.
14.00-17.00 — Мастер-класс «Легендарный автомат». Вход свободный.
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
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Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.
13.00-20.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный
11.00 — «Вася Теркин — наш герой» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный.
14.00 — Командная игра «Тула — арсенал и щит России». Вход свободный.
12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
12.00-17.00
- Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
- Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.
12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
12.00-16.00 — Мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный
12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
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Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
11.00 — «Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.
11.00-18.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный
12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
13.00-20.00
- «Настоящий Баатур» — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия;
- «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г.,
- «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны
Вход на все мероприятия свободный.
13.00 — Музыкальная программа «Тульская гармонь на фронтах войны». Вход свободный
17. 00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный
14.00-17.00 — Мастер-класс «Автомат Калашникова». Вход свободный
12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный
12.00-17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.
12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
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Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
11.00 — «Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный
12.00 — Военно-исторический турнир «Вербовка в ополчение». Настольные исторические игры. Вход свободный.
12.00-12.45 — Выступление детского творческого коллектива казачьей песни и пляски «Казачок» МБОУ «ЦО № 27″ г. Тулы. Вход свободный
12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный
12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
12.00-17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.
12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
12.00-20.00
- Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.
- Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.
13.00-17.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.
14.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.
13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный
13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный
14.00 — Музыкальный спектакль ансамбля «Услада» Тульской областной филармонии. «Когда мы были на войне. Вход свободный.
15.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
10.00-20.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
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Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
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Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
12.00-19.00 — Фестиваль «Страна в миниатюре».
12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
19.00-00.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.
19.00 — «Василий Теркин» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.
20.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный
19.00-21.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.
19.00-22.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный.
19.00-22.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный.
20.00-22.00 — Мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный.
19.00-21.00
- Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.
- Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут фенечку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.
19.00-22.00 — Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. 300 р.
19.00-22.00 — Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. 200 р.
20.00 — Выступление тульского государственного хора. Худ. руководитель лауреат премии правительства Москвы профессор Александр Соловьев. Вход свободный.
20.30-21.30 — Выступление рок-группы «РадиоТочка».
22.00-23.00 — Выступление рок-группы Quetzal. Вход свободный.
23.00-00.00 — Выступление рок-группы Krava. Вход свободный.
00.00 — Световое шоу.
10.00-16.00
- Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный
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Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».
-
Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.
-
Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.
10.00х16.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.
10.00х16.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.
10.00х16.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги, по среднерусской каллиграфии и геральдика, тульская всечка. Вход свободный.
10.00-16.00 — Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный.
13.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный
11.00, 13.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный
12.00-16.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.
12.00-16.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.
13.00 — Выступление ансамбля скрипачей Тульской областной филармонии. Вход свободный.
15.00 — Торжественное закрытие фестиваля. Награждение участников.
Организаторы фестиваля — министерство культуры Тульской
области, региональное отделение Российского военно-исторического
общества, государственное учреждение культуры «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный музей», Тульский военно-исторический
музей.