Живая история в Тульском кремле: Полная афиша масштабного фестиваля

В эти дни перед гостями праздника развернется живая историческая площадка.

Музыкальный военно-исторический фестиваль откроется 27 октября в музейном комплексе Тульского кремля. Фестиваль продлится с 27 октября по 5 ноября.

Торжественное открытие фестиваля состоится 27 октября в 12.00.

Фестиваль «Дни живой истории в Тульском кремле» — это мероприятие в стиле living history. Перед гостями праздника развернется живая историческая площадка с интерактивными секциями, военно-историческими реконструкциями. Гости увидят юрту татаро-монгольского хана, посетят полевой лагерь стрелецкого войска, познакомятся с военным вооружением эпохи Возрождения и попадут в штаб 156-го полка НКВД.

Ежедневно на пространстве фестиваля будут проходить концертные

программы, квесты, конкурсы, театрализованные экскурсии. Также гостей ждут выступления артистов Тульской областной филармонии, этно-фолк группы la Verden и других творческих коллективов.

Обустройство музейного комплекса Тульского кремля позволит площадкам фестиваля работать вне зависимости от погодных условий.

Вход на территорию фестиваля свободный, на некоторые мастер-классы и аттракционы необходимо приобретать билеты.

Полная афиша фестиваля

c 27 октября по 5 ноября

10.00-20.00 — Работа интерактивных площадок:

«Стоянка татаро-монгольского хана»;

«Полевой лагерь стрелецкого войска XV—XVI вв. «;

«; «Военно-полевой, лагерный быт эпохи Возрождения»;

«В грозную пору». Историческое путешествие в 1812 год;

«В штабе 156-го полка НКВД». Героическая оборона города Тула.

с 27 октября по 4 ноября

12.00-17.00 — Игры и турниры для детей с мягким инвентарем все дни фестиваля (за исключением последнего дня)

27 октября

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи», «Военная история в миниатюре» выставка детского творческого объединения ЦО № 22 и 34. Вход свободный.

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

12.00-12.30 — Торжественное открытие фестиваля.

12.30-13.00 — Показательные выступления клубов в стиле living history.

12.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.

13.00-14.00 — Губернаторский оркестр.

13.00-17.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.

14.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.

14.00-16.30 — Чемпионат Тулы по танковому триалу. Вход свободный.

15.00-18.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.

17.00-18.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла».

18.00-19.00 — Выступление этно-фолк-коллектива «ЛаВерден». Вход свободный.

С 13.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.

14.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра по истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

16.00 — «Не расстанусь с комсомолом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет» Цена: 150 р.

12.00-17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.

12.00-15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00-20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

28 октября

10.00-18.00 — игры и турниры для детей с мягким инвентарем все дни фестиваля. Вход свободный.

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»;"Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»;"Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории».

11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00 — Концерт ансамбля и оркестра Культурного центра УМВД России по Тульской области

12.00-13.00 — мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный

12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный

13.00 — «Вася Теркин — наш герой — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.

13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00−15.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00-20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

12.00-17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.

12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

14.00 — Концерт фольклорного ансамбля «Услада» ГУК ТО «Тульская областная филармония» Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева 70−75 мин.

16.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука». — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.

17.00

Концерт «Бригантина». Вход свободный.

Командная игра «Рабочий город стал бойцом» по героической обороне г. Тулы.

29 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории».

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.

12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

«Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

13.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

14.00-17.00 — Мастер-класс «Легендарный автомат». Вход свободный

16.00 — «Песня в солдатской шинели» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00-17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.

30 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный

10.00-20.00

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

10.00-18.00 — «Фронтовая почта» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00 — Встреча с сыном В. Г. Жаворонкова . Вход свободный.

12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.

12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

15.00 — Квест «По военной дороге».Вход свободный.

12.00-14.00 — Демонстрационно-показательное выступление и мастер-класс Общероссийской общественной организации развития военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла». Вход свободный.

12.00-17.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

12.00-17.00 — Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир» Вход свободный.

31 октября

С 10.00 каждый час — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный

10.00−20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»;" Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

12.00, 16.00 — «Настоящий Баатур» — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия. Вход свободный.

13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный.

12.00 — «Песня в солдатской шинели» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

12.00-18.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

12.00-17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.

14.00-17.00 — Мастер-класс «Легендарный автомат». Вход свободный.

1 ноября

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир». Вход свободный.

13.00-20.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

11.00 — «Вася Теркин — наш герой» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный.

14.00 — Командная игра «Тула — арсенал и щит России». Вход свободный.

12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

12.00-17.00

Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500р.

12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00-16.00 — Мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный

12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

2 ноября

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

11.00 — «Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны.

11.00-18.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный

12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

13.00-20.00

«Настоящий Баатур» — интерактивная игра по истории татаро-монгольского нашествия;

«Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г.,

«Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны

Вход на все мероприятия свободный.

13.00 — Музыкальная программа «Тульская гармонь на фронтах войны». Вход свободный

17. 00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

14.00-17.00 — Мастер-класс «Автомат Калашникова». Вход свободный

12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00-17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

3 ноября

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

11.00 — «Как хорошо быть генералом» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

11.00-18.00 — Мастер-классы по среднерусской каллиграфии и геральдике, тульская всечка. Вход свободный

12.00 — Военно-исторический турнир «Вербовка в ополчение». Настольные исторические игры. Вход свободный.

12.00-12.45 — Выступление детского творческого коллектива казачьей песни и пляски «Казачок» МБОУ «ЦО № 27″ г. Тулы. Вход свободный

12.00-17.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный

12.00-17.00 — Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

12.00-17.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00-17.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

12.00-20.00

Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. Цена: 300 р.

Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. Цена: 200 р.

13.00-17.00 — Мастер-класс по росписи масок. Новогодний подарок своими руками всего за 30 минут. Цена: 250 р.

14.00-16.00 — Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут феничку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.

13.00, 17.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

13.00-17.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги. Вход свободный

14.00 — Музыкальный спектакль ансамбля «Услада» Тульской областной филармонии. «Когда мы были на войне. Вход свободный.

15.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

4 ноября

10.00-20.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

12.00-19.00 — Фестиваль «Страна в миниатюре».

12.00-20.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

Ночь искусств (4 ноября)

19.00-00.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.

19.00 — «Василий Теркин» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный.

20.00 — «Артиллерия не только грохот, но и наука» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

19.00-21.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

19.00-22.00 — Мастер-класс по плетению кольчуги. Вход свободный.

19.00-22.00 — Мастер-класс по тульской всечке. Вход свободный.

20.00-22.00 — Мастер-класс «Уроки средневекового фехтования». Вход свободный.

19.00-21.00

Мастер-класс по росписи имбирного пряника. Цена: 250 р.

Мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. За 1 час самые усидчивые и терпеливые сплетут фенечку в старинной технике коклюшечного кружева. Цена: 500 р.

19.00-22.00 — Мастер-класс по лозоплетению. Под руководством мастера за 40 минут вы сможете изготовить подставку под горячее или панно на стену — все зависит только от вашей фантазии. 300 р.

19.00-22.00 — Мастер-класс по традиционному бисерному низанию. Каждый участник сможет выполнить под руководством мастера свой неповторимый браслет в старинной технике низания. 200 р.

20.00 — Выступление тульского государственного хора. Худ. руководитель лауреат премии правительства Москвы профессор Александр Соловьев. Вход свободный.

20.30-21.30 — Выступление рок-группы «РадиоТочка».

22.00-23.00 — Выступление рок-группы Quetzal. Вход свободный.

23.00-00.00 — Выступление рок-группы Krava. Вход свободный.

00.00 — Световое шоу.

5 ноября

10.00-16.00

Выставка «Тульская оружейная миниатюра». Вход свободный

Мини-выставки: «Артефакты Бородинского поля», «Народный музей. Война в истории моей семьи».

Интерактивные фотозоны: «Стоянка татаро-монгольского хана»; «Средневековый русский воин»; «Оружейный и доспешный цейхгауз»; «Стань героем картины Верещагина «Не замай, дай подойти!». Вход свободный.

Интерактивная площадка «Средневековый стрелковый тир"Вход свободный.

10.00х16.00 — Большой квест по фестивалю «Знатоки истории». Вход свободный.

10.00х16.00 — Аттракцион «Чеканка памятных монет». Цена: 150 р.

10.00х16.00 — Мастер-классы по плетению кольчуги, по среднерусской каллиграфии и геральдика, тульская всечка. Вход свободный.

10.00-16.00 — Выставка «Тульская оружейная миниатюра».Вход свободный.

13.00 — «Рекрутское депо» — интерактивная игра по истории Отечественной войны 1812 г. Вход свободный

11.00, 13.00 — «Тула, слышишь ты меня?» — интерактивная игра истории Великой Отечественной войны. Вход свободный

12.00-16.00 — Гончарный мастер-класс. Цена: 500 р.

12.00-16.00 — Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, глиняных колокольчиков, солдатиков, магнитов, изготовлению лоскутной куклы и ручной набойке по ткани. Цена: 300−500 р.

13.00 — Выступление ансамбля скрипачей Тульской областной филармонии. Вход свободный.

15.00 — Торжественное закрытие фестиваля. Награждение участников.

Организаторы фестиваля — министерство культуры Тульской

области, региональное отделение Российского военно-исторического

общества, государственное учреждение культуры «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей», Тульский военно-исторический

музей.