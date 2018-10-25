В Туле пропала женщина с глазами разного цвета

29-летняя Анастасия Владимировна Анашкина пропала 19 октября. Она ушла из дома в Ленинском районе и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи. К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.

Особые приметы: гетерохромия (правый глаз каре-зеленого цвета, левый глаз светло-голубого цвета).

Была одета: черная куртка, светлый свитер с бисером, темные брюки, кеды сине-голубого цвета с белыми шнурками.