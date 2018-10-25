В Туле пропала женщина с глазами разного цвета
Это особая примета пропавшей.
29-летняя Анастасия Владимировна Анашкина пропала 19 октября. Она ушла из дома в Ленинском районе и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи. К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные.
Особые приметы: гетерохромия (правый глаз каре-зеленого цвета, левый глаз светло-голубого цвета).
Была одета: черная куртка, светлый свитер с бисером, темные брюки, кеды сине-голубого цвета с белыми шнурками.
Если знаете что-либо о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам:
8 (800)700−54−52 или 112; 02.
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