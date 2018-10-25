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Парк «Патриот» готов к открытию на 90%
Фото Дмитрия Дзюбина.

Парк «Патриот» готов к открытию на 90%

Ход строительства проинспектировали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Строительство парка «Патриот» в Туле близится к завершению. Уже возведен большой конгресс-центр, четыре тенто-мобильных устройства и приведена в порядок территория.

Именно здесь, по задумке властей, будет новый центр притяжения туляков всех возрастов: на интерактивных площадках не будет скучно ни детям, ни взрослым.

В здании большого конгресс-центра планируются сменные экспозиции, кафе, сувенирные магазины.

На втором этаже — большой зал на 180 мест с кинотеатром и сценой для проведения семинаров и торжественных собраний.

На третьем — комфортный конференц-зал для проведения совещаний и круглых столов.

Также на территории построили четыре тенто-мобильных устройства, в трех из которых покажут интерактивные выставки вооружения и военной техники.

А в четвертом обустроят центр военно-тактических игр. Строительство ведется по инициативе губернатора Тульской области за счет внебюджетных средств.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов осмотрели площадку.

Алексей Дюмин

Алексей Дюмин

– Тульская область стала одним из первых регионов России, которые решили создать аналог парка «Патриот», расположенного в Кубинке. Строительство почти окончено, и сейчас наша главная задача — решить вопрос с насыщением выставки. Мы хотим, чтобы сюда можно было приезжать всей семьей, чтобы здесь можно было посмотреть военную технику, поиграть в активные игры и хорошо провести время.

Такую задумку заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов поддержал и пообещал, что ведомство сделает всё возможное, чтобы выставка была насыщенной и интересной.

– Важно, что все наши типовые решения, которые были использованы в парке «Патриот» в Кубинке, применяются и в Туле, — подчеркнул Тимур Иванов.

В парке «Патриот» появятся образцы военной техники, многие из которых  раньше не выставлялись в Туле. Вполне возможно, что будут представлены даже образцы военной авиации.

Сейчас осталось завершить работы по благоустройству прилегающей территории, отделке конгресс-центра и пуску газо- и электроснабжения. Сдать объект планируется в ноябре 2018 года, а открыть выставки, предположительно, в феврале 2019 года.

После ввода в эксплуатацию парк «Патриот» будет передан ГУ ТО «Тульские парки».

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:31 0
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