Парк «Патриот» готов к открытию на 90%
Ход строительства проинспектировали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Строительство парка «Патриот» в Туле близится к завершению. Уже возведен большой конгресс-центр, четыре тенто-мобильных устройства и приведена в порядок территория.
Именно здесь, по задумке властей, будет новый центр притяжения туляков всех возрастов: на интерактивных площадках не будет скучно ни детям, ни взрослым.
В здании большого конгресс-центра планируются сменные экспозиции, кафе, сувенирные магазины.
На втором этаже — большой зал на 180 мест с кинотеатром и сценой для проведения семинаров и торжественных собраний.
На третьем — комфортный конференц-зал для проведения совещаний и круглых столов.
Также на территории построили четыре тенто-мобильных устройства, в трех из которых покажут интерактивные выставки вооружения и военной техники.
А в четвертом обустроят центр военно-тактических игр. Строительство ведется по инициативе губернатора Тульской области за счет внебюджетных средств.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра
Алексей Дюмин
– Тульская область стала одним из первых регионов России, которые решили создать аналог парка «Патриот», расположенного в Кубинке. Строительство почти окончено, и сейчас наша главная задача — решить вопрос с насыщением выставки. Мы хотим, чтобы сюда можно было приезжать всей семьей, чтобы здесь можно было посмотреть военную технику, поиграть в активные игры и хорошо провести время.
Такую задумку заместитель министра
– Важно, что все наши типовые решения, которые были использованы в парке «Патриот» в Кубинке, применяются и в Туле, — подчеркнул Тимур Иванов.
В парке «Патриот» появятся образцы военной техники, многие из которых раньше не выставлялись в Туле. Вполне возможно, что будут представлены даже образцы военной авиации.
Сейчас осталось завершить работы по благоустройству прилегающей территории, отделке конгресс-центра и пуску газо- и электроснабжения. Сдать объект планируется в ноябре 2018 года, а открыть выставки, предположительно, в феврале 2019 года.
После ввода в эксплуатацию парк «Патриот» будет передан ГУ ТО «Тульские парки».