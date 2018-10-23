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Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу с командой
Фото из архива Myslo.

Футболисты «Арсенала» приглашают болельщиков на встречу с командой

Мероприятие состоится в ТРЦ «Гостиный двор».

25 октября «Арсенал» приглашает болельщиков на встречу с главным тренером и футболистами команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Фанаты встретятся с наставником оружейников Олегом Кононовым, вратарем Михаилом Левашовым и полузащитниками Сергеем Ткачевым и Георги Костадиновым.

Встреча пройдет с 18.30 до 19.30 в уютной обстановке в кафе на первом этаже в ТРЦ «Гостиный двор» (Тула, ул. Советская, 47). Болельщики смогут получить автографы, сувениры, сделать фото на память, а также выиграть билеты на ближайший домашний матч туляков с «Оренбургом».

Сюжет: Арсенал
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