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Тульские модели покорили Милан

Тульские модели покорили Милан

В Италии состоялось одно из самых ожидаемых событий модной индустрии - Milan Fashion Week.

Неделя высокой моды в Милане проводится с 1979 года и является одним из значимых событий фэшн-индустрии. Ежегодно свои коллекции представляют такие известные модные дома, как Gucci, Prada, Bottega Veneta, Jil Sander, Moschino, Versace, Dolce & Gabanna.

 

Оказаться на Milan Fashion Week  в качестве гостя почетно, а выступать в статусе дизайнера или модели – одно из высших достижений для каждого направления.

Первый день прошедшей Недели моды был посвящен российской культуре, ее культурному историческому наследию, которое находит отражение в современной моде. 

В Милане собрались кутюрье из России с самыми яркими коллекциями этого сезона. А представить их доверили моделям из Тулы. 

Ведь именно тульские модели – воспитанницы модельного агентства Natali Models  за последние пять лет покорили не только большие подиумы России, но и смогли зарекомендовать себя на мировом уровне.

География их выступлений впечатляет: Южная Корея, Тунис, Шри-Ланка, Черногория, Непал, Алжир, Ямайка, Индия, Франция, Конго и многие другие страны. А теперь - Милан!

 



12 девушек отправились покорять Италию. Помимо открытия Недели моды с показом у российских кутюрье, наших моделей пригласили представить коллекции модельеров из Европы и Азии.

 

Отличительной чертой представленных коллекций в этом сезоне стали – строгие силуэтные линии, элегантно раскрывающие женственность. 

В первый день тульские модели представили такие бренды как Elsi, FARRDI, Rassena и многие другие.  Во второй день представили коллекции из  разных стран.

 

В Милане модели посетили всемирно известный Дуомо - кафедральный собор Девы Марии, замок Сфорца и популярный среди туристов парк Семпионе.  Изюминкой их путешествия по Италии стал визит в Венецию.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:57 +2
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Место
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