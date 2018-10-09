Тульские модели покорили Милан

Неделя высокой моды в Милане проводится с 1979 года и является одним из значимых событий фэшн-индустрии. Ежегодно свои коллекции представляют такие известные модные дома, как Gucci, Prada, Bottega Veneta, Jil Sander, Moschino, Versace, Dolce & Gabanna.

Оказаться на Milan Fashion Week в качестве гостя почетно, а выступать в статусе дизайнера или модели – одно из высших достижений для каждого направления.



Первый день прошедшей Недели моды был посвящен российской культуре, ее культурному историческому наследию, которое находит отражение в современной моде.

В Милане собрались кутюрье из России с самыми яркими коллекциями этого сезона. А представить их доверили моделям из Тулы.

Ведь именно тульские модели – воспитанницы модельного агентства Natali Models за последние пять лет покорили не только большие подиумы России, но и смогли зарекомендовать себя на мировом уровне.

География их выступлений впечатляет: Южная Корея, Тунис, Шри-Ланка, Черногория, Непал, Алжир, Ямайка, Индия, Франция, Конго и многие другие страны. А теперь - Милан!





12 девушек отправились покорять Италию. Помимо открытия Недели моды с показом у российских кутюрье, наших моделей пригласили представить коллекции модельеров из Европы и Азии.

Отличительной чертой представленных коллекций в этом сезоне стали – строгие силуэтные линии, элегантно раскрывающие женственность.

В первый день тульские модели представили такие бренды как Elsi, FARRDI, Rassena и многие другие. Во второй день представили коллекции из разных стран.

В Милане модели посетили всемирно известный Дуомо - кафедральный собор Девы Марии, замок Сфорца и популярный среди туристов парк Семпионе. Изюминкой их путешествия по Италии стал визит в Венецию.