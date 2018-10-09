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В Туле открылась выставка военных произведений, организованная Минобороны России
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась выставка военных произведений, организованная Минобороны России

Некоторые работы созданы Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

9 октября в Туле в выставочном зале состоялась церемония открытия выставки «Несокрушимая и легендарная». Этот художественно-выставочный проект создан Департаментом культуры Министерства обороны России в рамках Дней армейской культуры и приурочен к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

Первых посетителей выставки приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Мы храним память о героизме защитников нашего Отечества. На выставке представлены лучшие военные произведения, запечатлевшие подвиги наших воинов, - сказал глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил Министерство обороны, Студию военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный музей Вооруженных Сил и главу Министра обороны РФ Сергея Шойгу за этот творческий проект.

Заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны РФ Сергей Фральцев зачитал приветствие Сергея Шойгу.

В нем, в частности, говорится:

- Здесь представлены произведения, способные вдохновлять на подвиги, придавать силы каждому из нас в самые трудные минуты.

На выставке представлены работы разных жанров и видов искусства. Среди них картины Студии военных художников имени М.Б. Грекова, плакаты из фондов Центрального музея Вооруженных Сил РФ. В экспозиции присутствуют и работы современных художников, написанные в Сирии.

Вниманию зрителей предложена фотовыставка «Армия России», подготовленная Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Кроме того, в проект «Несокрушимая и легендарная» вошли более 50 живописных и графических работ, а также предметов декоративно-прикладного искусства, созданных Министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Пейзажные зарисовки времен года, скульптуры, выполненные из поваленных стихией деревьев и березового капа, металлические фигуры животных – все они показывают красоту и богатство родной земли, которую берегут защитники Отечества.

Выставка уже побывала в Красноярске, Республиках Тыва и Хакасия. В Туле она будет работать до 4 ноября.

Галерея
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 1
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 2
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 3
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 4
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 5
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 6
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 7
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 8
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 9
Выставка военных произведений, организованная Минобороны России, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +2
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