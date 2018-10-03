В 2019 году в Туле пройдет юбилейный Российско-Финляндский форум

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В Финляндии завершился XIX Российско-Финляндский культурный форум. Его темой стало развитие туризма. На нем Тульскую область презентовали как площадку для проведения следующего подобного форума в 2019 году. Участники познакомились с культурно-историческим и туристическим потенциалом региона.

В региональном министерстве туризма рассказали, что проведение форума в городе оружейников станет ещё одним шагом в формировании имиджа Тульской области как флагманского региона для реализации крупномасштабных событийных проектов российского и международного уровня, а также позиционирования одного из наиболее привлекательных туристских направлений Центральной России.

Юбилейный XX форум будет посвящен 75-летию установления добрососедских отношений между Россией и Финляндией и пройдет в Туле с 27 по 29 сентября 2019 года. Его темой станет «Традиционная культура как базис современных трендов».