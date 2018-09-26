«Исчезни», «Ты горишь»: тульские пранкеры устроили жесткие игры

Кадр из видео.

Трое тульских блогеров буквально взорвали соцсети своими видео. Ребята снимают ролики в необычном и местами даже жестком формате — со стебом, подколами и троллингом. Юмор местами на грани фола. И тем не менее эти видеоролики пользуются бешеной популярностью в Instagram. Каждая публикация набирает порядка миллиона просмотров!

Вот, например, игра «Исчезни»:

Игра «Пол — это лава»:

Корреспонденты Myslo пообщались с пранкерами и выяснили, что ребята хотят показать этими видео.

- У нас в команде — три человека, — рассказывает Вова. — Таким образом мы пытаемся вызвать улыбку у людей! Каждый человек думает в меру своей испорченности. Наши видео отлично заходят для большого количества пользователей. Ролики действительно смешные и многим поднимают настроение. Это правильный контент для нашей аудиторий. Мы показываем, что надо жить проще, не заморачиваться. Мы тусуемся, мы прикалываемся.

В играх, в основном, участвуют сами блогеры, но иногда ребята привлекают и случайных прохожих. Не каждому понравится, когда его, например, внезапно обливают водой во время мойки машины. Или устраивают небольшой «погром» в супермаркете. Как реагируют на такие игры окружающие?

- Нас удивило спокойствие туляков. Практически все люди либо не обращают внимания, либо с позитивом относятся — улыбаются, поддерживают. За весь период никогда не было никакого негатива, — рассказывает Вова.

Но он явно немного лукавит).



Игра «Ты горишь».

Как вообще ребятам пришла в голову такая идея? По их словам, они кое-что переняли у Запада. Но контент пришлось переделать под наш менталитет, иначе бы не зашло, уверены пранкеры.

- В какой-то момент мы захотели делать свой интересный контент, но идей особо не было. Увидели заграничный проект с подобными играми. Но что вызывает смех за рубежом, у нас могло бы не зайти. Мы переписали весь концепт, загрузили первое видео. Было интересно посмотреть, как это зайдет. Совершенно не думали о том, что это станет популярным!

Но ребята не только подкалывают и стебутся друг над другом. Блогеры снимают и социальные видеоролики — покупают бабушкам продукты в супермаркете, лекарства в аптеке. Это не игра на публику, парни действительно оплачивают все покупки старикам и безвозмездно.

- Мне попалось видео, где в магазине на 8 Марта девушкам дарят цветы. Пришло в голову подарить что-то бабушкам. Ведь это уже забытое поколение, мало кто им уделяет внимание. Записали первый ролик, выложили в сеть. Не надеялись на хайп, не задавались целью, чтобы нас хвалили. Видео посмотрели более 2,5 млн человек. Его «растащили» по соцсетям. Нам стали писать и говорить люди, что тоже так делают. Мы поняли, что являемся мотиваторами… Тогда пришло сознание, что эти видео подталкивают других людей к положительным умозаключениям, что надо помогать людям, которые нуждаются.

А что вы думаете по поводу этих роликов? Как бы отреагировали, если бы вы стали случайным участником таких игр? Свои ответы пишите в комментариях!