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Коммунальную технику готовят к работе в осенне-зимний период

Коммунальную технику готовят к работе в осенне-зимний период

По прогнозам синоптиков в первых числах октября в ночное время ожидаются заморозки.

Коммунальную технику начнут готовить к работе в осенне-зимний период. Такое поручение сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании города дал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

В ходе совещания начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева рассказала, что за минувшую неделю в областном центре силами АО «Спецавтохозяйство» проводились работы по очистке проезжих частей дорог по 209 улицам.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, вывезено стихийных свалок общим объемом 3528 кубических метров. Всего было задействовано 83 единицы техники и 127 человек.

В ходе оперативного совещания Евгений Авилов поручил Татьяне Матвеевой совместно со «Спецавтохозяйством» проработать в ближайшее время график перевода спецтехники под использование противогололедных реагентов и песко-соляной смеси. По прогнозам синоптиков, в первых числах октября в ночное время ожидаются заморозки.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +2
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