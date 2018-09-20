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В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты

Они подарены учебному заведению по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина.

19 сентября в Тульском колледже искусств имени А. С. Даргомыжского прошла презентация новых музыкальных инструментов, подаренных колледжу губернатором Алексеем Дюминым, — двух роялей K. Kawai и двух фортепиано «Мелодия».

Новые фортепиано установлены в учебных кабинетах, а рояли — в концертном классе.

Галерея
В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты, Фото: 1
В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты, Фото: 2
В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты, Фото: 3
В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты, Фото: 4
В Тульском колледже искусств презентовали новые музыкальные инструменты, Фото: 5
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На этих инструментах студенты колледжа будут заниматься, сдавать зачеты и экзамены, а также давать концерты.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева поздравила педагогов и студентов с новым учебным годом, пожелала всем творческих успехов. Она отметила, что Алексей Дюмин уделяет большое внимание заботе о юных талантах, и этот колледж — не единственное учреждение, которое получает его поддержку. При участии губернатора были приобретены инструменты для музыкальной школы имени Райхеля, на базе которой создан Центр одаренных детей. Приобретаются музыкальные инструменты и для обычных школ.

– Развивайте свои таланты, не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед! — напутствовала ребят Юлия Федосеева.

Директор колледжа Вячеслав Зюкин отметил, что сегодняшнее событие можно без преувеличения назвать историческим. Он рассказал, что из 80 фортепиано и роялей, которые в колледже эксплуатируются ежедневно, 78 выпущены более полувека назад. На этих инструментах обучаются исполнительскому искусству десятки студентов. Многие из фортепиано и роялей уже исчерпали свой ресурс и подлежат списанию.

– Эта проблема нам казалась почти неразрешимой, но в июне этого года колледж посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Известно, что глава региона всячески поддерживает одаренную молодежь, и когда Алексей Геннадьевич узнал о наших проблемах, он моментально оценил ситуацию и принял решение. И уже через два месяца в наших стенах появились эти новые инструменты. От имени всего нашего преподавательского коллектива, студентов, родителей я хочу поблагодарить губернатора и Фонд «Перспектива», — сказал Вячеслав Зюкин.

Первое произведение, которое было исполнено на одном из новых роялей, — юмористическое скерцо П. И. Чайковского.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:42 +5
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Место
Тульский колледж ДаргомыжскогоТула

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