В Тульской области полицейские выбивали показания у подозреваемых

Суд вынес приговор по этому делу.

Приговором Плавского районного суда от 18 июня бывшие оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Тульской области 33-летний Фадин, 35-летний Филин, 29-летний Родионов признаны виновными в пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств).

Суд установил, что в период с 11 апреля с 18.40 до 1.48 12 апреля осужденные, являясь оперативными сотрудниками УКОН, для повышения показателей служебной деятельности

незаконно применили психическое и физическое насилие в отношении потерпевшего Г. с использованием наручников.

В результате мужчина признался в преступлении. Впоследствии в отношении Г. уголовное дело было прекращено.

Этим же приговором Родионов, а также действующие сотрудники УКОН 33- летний Толмачев, 34-летний Сельков признаны виновными в ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Суд установил, что 24 сентября 2016 года в период с 3.56 до 4.26 указанные полицейские на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избили двух потерпевших.

Приговором суда Фадину, Филину назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы, Родионову по совокупности преступлений — 3 года 8 месяцев лишения свободы, Селькову и Толмачеву — 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка каждого осужденного в доход государства.

Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.

19 сентября апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает региональная пресс-служба прокуратуры.