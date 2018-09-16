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В одном из тульских СНТ введен карантин по бешенству

В одном из тульских СНТ введен карантин по бешенству

Подробнее – в нашей статье.

В СНТ «Ласточка-3», расположенном на территории Зареческого округа Тулы, введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Согласно документу, очаг бешенства обнаружен на территории дома 194 указанного садового некоммерческого товарищества.

Карантин вводится в СНТ «Ласточка-3», а также на улице Микрорайон поселка Ленинский.

На время действия карантина запрещается:

  • на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
  • торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
  • отлов диких животных.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.

Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.

Контроль за исполнением указа возлагается на министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:32 +1
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