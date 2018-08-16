Тулячка написала сценарий для российского фильма ужасов

На счету тульского композитора и драматурга Веры Трофимовой десятки постановок мюзиклов в разных частях страны — от Петербурга до Магадана. Теперь наша талантливая землячка попробовала себя еще в одном амплуа — она написала сценарий к новому фильму казанского режиссера Олега Ларионова «Модель для Пикмана».

– Предложение от Олега для меня было полной неожиданностью. В молодежном музыкальном театре в Казани уже несколько лет идут два моих мюзикла «Тристан» и «Дорога в рай». Олег посмотрел оба мюзикла и обратился ко мне с предложением написать сценарий к своему фильму. Для меня это первый опыт такого сотрудничества, — рассказала Myslo Вера Трофимова.

В основу новой картины режиссера лег рассказ «Модель для Пикмана» американского классика жанра хорор Говарда Лавкрафта. Мастер ужасов и мистических историй описал жизнь художника из Бостона, рисовавшего леденящие кровь картины. Источником вдохновения и моделями для его работ стали обитатели старого колодца, связывающего древние дома и кладбища, некогда служившие убежищем для ведьм.

– Вообще жанр ужасов мне не очень близок. Главная идея моих произведений — эмоциональные истории, в которых есть все: и любовь, и предательство, и нежность, и интриги. С разрешения Олега Ларионова я немного сместила смысловые акценты. В итоге получилась история о том, что в каждом из нас живет чудовище, но мы этого не знаем до поры до времени. А также существует грань, за которую художнику переходить ни в коем случае нельзя, – сказала Вера Трофимова.

Сейчас в сети появились два проморолика новой картины. Вот один из них:

Полноценные съемки картины начнутся в ближайшее время.

В молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге уже более 10 лет с успехом идет интерпретация сказки Андерсона «Снежная королева». Вера Трофимова стала автором песен и музыкальных номеров.

Специально для жителей своего родного города Вера Трофимова написала комедийную пьесу, события которой разворачиваются в городе оружейников во времена Петра I и становлении династии Демидовых. Главные героини — три крепостные барышни, строящие свою личную жизнь.

Вера Трофимова известна как автор многочисленных мюзиклов. Один из них — «Роланд» — туляки увидят уже в ноябре. По признанию Веры Трофимовой, «Роланд» — лучшее, что она сделала в жизни.