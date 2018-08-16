новости
новости
Регистрация
Тулячка написала сценарий для российского фильма ужасов

Тулячка написала сценарий для российского фильма ужасов

Сейчас вышел второй проморолик новой картины по мотивам рассказа мастера леденящей душу мистики Говарда Лавкрафта.

На счету тульского композитора и драматурга Веры Трофимовой десятки постановок мюзиклов в разных частях страны — от Петербурга до Магадана. Теперь наша талантливая землячка попробовала себя еще в одном амплуа — она написала сценарий к новому фильму казанского режиссера Олега Ларионова «Модель для Пикмана».

– Предложение от Олега для меня было полной неожиданностью. В молодежном музыкальном театре в Казани уже несколько лет идут два моих мюзикла «Тристан» и «Дорога в рай». Олег посмотрел оба мюзикла и обратился ко мне с предложением написать сценарий к своему фильму. Для меня это первый опыт такого сотрудничества, — рассказала Myslo Вера Трофимова.

В основу новой картины режиссера лег рассказ «Модель для Пикмана» американского классика жанра хорор Говарда Лавкрафта. Мастер ужасов и мистических историй описал жизнь художника из Бостона, рисовавшего леденящие кровь картины. Источником вдохновения и моделями для его работ стали обитатели старого колодца, связывающего древние дома и кладбища, некогда служившие убежищем для ведьм.

– Вообще жанр ужасов мне не очень близок. Главная идея моих произведений — эмоциональные истории, в которых есть все: и любовь, и предательство, и нежность, и интриги. С разрешения Олега Ларионова я немного сместила смысловые акценты. В итоге получилась история о том, что в каждом из нас живет чудовище, но мы этого не знаем до поры до времени. А также существует грань, за которую художнику переходить ни в коем случае нельзя, – сказала Вера Трофимова.

Сейчас в сети появились два проморолика новой картины. Вот один из них:

Полноценные съемки картины начнутся в ближайшее время.

 

В молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге уже более 10 лет с успехом идет интерпретация сказки Андерсона «Снежная королева». Вера Трофимова стала автором песен и музыкальных номеров.

Специально для жителей своего родного города Вера Трофимова написала комедийную пьесу, события которой разворачиваются в городе оружейников во времена Петра I и становлении династии Демидовых. Главные героини — три крепостные барышни, строящие свою личную жизнь.

Вера Трофимова известна как автор многочисленных мюзиклов. Один из них — «Роланд» — туляки увидят уже в ноябре. По признанию Веры Трофимовой, «Роланд» — лучшее, что она сделала в жизни.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Фильм ужасовтулячка написала сценариймюзиклЛавкрафт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крупная авария на водоводе: в Пролетарском округе Тулы понижено давление воды
Крупная авария на водоводе: в Пролетарском округе Тулы понижено давление воды
В домах Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта
В домах Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.