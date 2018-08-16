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В домах Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В домах Тулы и Новомосковска заменят 102 лифта

К концу года более 3000 жителей этих городов смогут пользоваться новыми лифтами.

16 августа генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов проконтролировал ход работ по замене лифтов в одном из домов в Туле.

Напомним, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2018 году в Тульской области реализуется пилотный проект по замене лифтового оборудования многоквартирных домов.

Константин Лопухов отметил, что в этом году заменят 102 лифта (77 — в Туле, 25 — в Новомосковске), отслуживших нормативный срок службы свыше 25 лет и по заключению специализированной организации требующих первоочередной замены.

Проект финансируется из средств областного бюджета и регионального оператора. Также предусмотрено софинансирование проекта за счет средств собственников МКД в размере 3,7% и средств бюджетов муниципальных образований, участвующих в программе (22,2%). При этом взнос собственников составляет в среднем 2000 рублей с одной квартиры.

Так, более 3000 жителей 34 многоквартирных домов в Туле и Новомосковске уже до конца года получат возможность пользоваться новыми лифтами.

По словам Константина Лопухова, все мероприятия по замене лифтового оборудования идут в соответствии с графиком. До 25 июля было выполнено обследование и проектирование лифтов. В данный момент строительно-монтажные работы ведутся на 15 объектах.

Окончательный срок реализации первого этапа проекта — 15 октября 2018 года.

Ввод лифтового оборудования в эксплуатацию будет проходить под контролем приемочной комиссии, а также при участии собственников жилья.

По поручению Алексея Дюмина прорабатывается возможность продолжения реализации проекта в 2019 году.

сегодня, в 17:00 +1
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