В Тульской области пройдет фестиваль военно-морской песни

Заокский район примет у себя фестиваль в пятый раз.

29 июля в музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева пройдет фестиваль военно-морской песни «Под Андреевским флагом». Фестиваль традиционно проводится в День военно-морского флота, в последнее воскресенье июля.

Перед туляками и жителями области выступят местные коллективы, сольные исполнители из других регионов: вокально-инструментальный дуэт «Русская душа», Москва, «Поющие казаки», Рязанская область. Также в программе фестиваля мастер-классы, квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата» и полевая кухня.

Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: Заокский район, деревня Савино, 43. Подробную информацию о фестивале можно узнать на официальном сайте.