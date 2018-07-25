В Тульской области пройдет фестиваль военно-морской песни
Заокский район примет у себя фестиваль в пятый раз.
29 июля в музее командира крейсера «Варяг»
Перед туляками и жителями области выступят местные коллективы, сольные исполнители из других регионов: вокально-инструментальный дуэт «Русская душа», Москва, «Поющие казаки», Рязанская область. Также в программе фестиваля мастер-классы, квест-игра «В поисках сокровищ старого пирата» и полевая кухня.
Мероприятие начнется в 11.00 по адресу: Заокский район, деревня Савино, 43. Подробную информацию о фестивале можно узнать на официальном сайте.
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