Сотрудники органов следствия Тульской области отметили профессиональный праздник

Фото Дмитрия Дзюбина.

25 июля отмечается День сотрудников органов следствия Российской Федерации. В Туле к этой дате решили приурочить торжественное собрание, на котором присутствовали молодые сотрудники, ветераны и руководство следственных органов.

Открылось собрание короткой заметкой об истории Следственного комитета, затем всем присутствующим зачитали поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина: «Ваш напряженный труд помогает жителям Тульской области чувствовать себя в безопасности, верить в торжество закона и справедливости. В вашей работе особенно важны честность, выдержка и верность долгу. Уверен, что высокий профессионализм, мужество и неравнодушие будут и впредь помогать вам успешно решать все поставленные задачи».

Затем отметили заслуги следователей, которые смогли достичь высоких показателей в работе. В их числе оказались те, кто за первое полугодие 2018 года закончил от 13 до 15 уголовных дел, а также вел дела особой сложности в расследовании. Среди этих сотрудников оказались и те, кто проработал в следственных органах меньше года.

Также наградили сотрудников за добросовестное исполнение обязанностей и безупречную службу. Они получили свои награды из рук генерал-майора юстиции, руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александра Юрьевича Старикова.

По традиции, в профессиональный праздник приняли присягу молодые сотрудники органов Следственного комитета. Более того, для всех них были подготовлены приказы о присвоении первых специальных званий.

Получить свои первые служебные удостоверения удалось молодым специалистам на торжественном собрании. Александр Юрьевич Стариков призвал относиться к удостоверениям не как к привилегии, а как к дополнительной ответственности, и не «козырять» ими в непростых ситуациях.

Похожий совет дал молодым сотрудникам ветеран следствия Юрий Викторович Игнатьев:

– Вы не всегда показываете удостоверения, но всегда ходите в погонах. Так не пятнайте их, как бы вас ни провоцировали нарушить закон. Носите их достойно, чтобы вами гордились, в первую очередь, родные, а еще коллеги, руководство. Поздравляю всех с профессиональным праздником!

В конце мероприятия Александр Юрьевич Стариков напомнил, что день хоть и торжественный, но все же рабочий, и призвал всех заняться своими ежедневными рабочими обязанностями.

Myslo пообщался с награжденными сотрудниками.

Максим Вахрутдинов, следователь Ясногорского следственного отдела, принес присягу и получил звание лейтенанта, чем очень сильно гордится и хочет посвятить свою жизнь работе в следственных органах:

– Я решил пойти в Следственный комитет еще в школе, потому что очень нравилось изучать обществознание. В университете же я окончательно определился с юридической специальностью. На своей работе я приобрел много знаний и умений: как осуществлять проверки, грамотно вести уголовные дела. Очень рад, что мне помогает руководство, коллеги, вместе мы преодолеваем все возникающие трудности. В работе самым главным считаю справедливость, ведь очень важно возместить ущерб, найти и привлечь к ответственности преступника…

А вот что рассказала о своей профессии Екатерина Приходько, старший следователь следственного отдела по городу Узловая:

– Я всегда хотела посвятить себя служению России, закону. Я упорно шла к этой цели и сейчас уверена, что работа в следственном комитете — именно то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Для меня в работе нет ни любимых, ни нелюбимых аспектов: все мы делаем общее дело, работаем на благо общества. Но если вы спросите, я скажу, что больше всего люблю восстанавливать справедливость. Помогаю гражданам с их нарушенными правами, применяю все доступные методы, ищу преступника. Это самое важное в нашей работе.