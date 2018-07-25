Как в Туле отпразднуют День города

Фото из архива Myslo.

25 июля в администрации Тулы прошло первое совещание оргкомитета по подготовке празднования 872-й годовщины со дня основания города. В программе титулы «Новогодней столицы России — 2018» и «Библиотечной столицы страны — 2019», поэтому девизом Дня города в этом году станет «Тула — город новых возможностей».

– Тула — город традиций, но традиции в современном понимании — это не балласт, а устойчивая платформа для новых креативных проектов и уверенного старта в будущее. Тула всемирно известна как оружейная столица России, город мастеров и умельцев. Туляки не боятся экспериментов и смело смотрят в будущее, — сказала начальник управления по культуре и туризму администрации города Татьяна Столярова.

8 сентября основные празднования пройдут в исторической части города, сквере им. Льва Толстого, на проспекте Ленина, Крестовоздвиженской площади и двух набережных Упы.

С 9.00 проспект Ленина станет спортивной площадкой. Празднования Дня города начнутся с необычного и масштабного бегового события – полумарафона «Оружейная столица» на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км. Для юных туляков дистанция составит 300 и 600 м. Дистанция VIP-забега составит 872 м. Старт и финиш полумарафона пройдет на площади Ленина.

С 10.00 по проспекту Ленина пройдут традиционные соревнования по велоспорту «Горный король». В 10.00 часов от здания УМВД стартуют самые младшие участники соревнований по беговелогонке.

С 10.30 до 12.30 пройдет гонка спортсменов-велосипедистов.

С 11.00 на площади Ленина пройдут соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы-2018». В соревнованиях примут участие тульские силачи, а также гости из Москвы и Орла.

В программе соревнований:

карусель богатырская;

тяга автомобиля сидя (5 тонн.)

жим бревна 130 кг,

силовая лестница (веса гирь – 180, 200, 220 кг.)

«мертвая» тяга автомобиля (1500 кг.)

В это же время на спортивной площадке Пролетарской набережной пройдут соревнования по уличному баскетболу и мини-футболу.

На установленной площадке для кроссфита также пройдут тренировочные занятия для жителей.

На площади Ленина с 11.00 начнут работу интерактивные площадки «Новые знания, новые возможности». Здесь будут представлены достижения юных туляков, пройдет мастер-класс по 3D-рисованию, выставка робототехники и клуба научно-технического творчества «Электрон», семейный турнир «Мама, папа, я — шахматная семья», также на одной из площадок планируется разместить автосимуляторы.

Еще одной площадкой станет «Тула туристическая: традиции прошлого и сила будущего».

В планах организаторов разместить здесь передвижной туристско-информационный центр, розыгрыш билетов в музеи Тулы, презентация карты гостя, сувенирный магазин, арт-объекты и презентация туроператоров.

Сюрпризы и специальные призы будут ждать гостей на площадке «Тула — новогодняя столица». Здесь можно будет написать письмо Деду Морозу, поучаствовать в конкурсах, получить мороженное от партнеров проекта и познакомиться со всеми городами, которые уже получали титул новогодней столицы страны.

Молодежные организации города на интерактивной площадке расскажут об интересных проектах, реализованных в 2018 году.

С 12.00 на главной сцене начнется праздничный концерт, во время которого произойдет запуск новогодних часов обратного отсчета.

Также в полдень на стадионе спортшколы «Арсенал» в пос. Косая Гора пройдет финал турнира на Кубок города Тулы по футболу.

С 14.00 празднования начнутся на Пролетарской набережной. Тулякам и гостям города предлагают провести пикник на набережной Упы. Гостей ждут спортивные площадки, фестиваль аниматоров, шашлык-пати, угощение с тульской сковороды, фестиваль красок, светящихся шаров, караоке марафон и концертная программа.

В это же время начнет работу тульская чайная у фонтана на обновленной Крестовоздвиженской площади. В этот день пройдет открытие Казанской набережной. Исторически это место было культурной артерией города, теперь здесь будет реализован проект «Креативное культурное пространство на Казанской» для свободного творческого самовыражения. Помимо интересных стартапов от поющих чаш до тематических зон культуры диджеинга, стилистов, IQ, настольных игр, уличного танца всех ждут сюрпризы от гостей праздника — известной в России инструментальной группы.

В сквере им. Льва Толстого с 14.00 до 19.00 пройдет библиофест «Читай, Тула!». Он будет посвящен 190-летию со дня рождения классика русской литературы. В рамках этого мероприятия пройдет презентация 15 выпуска Тульского краеведческого альманаха. Вечером в сквере у фонтана туляков и гостей города ждет выступление оркестра.

В 16.00 на площади Ленина пройдет Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля».

Парад оркестров из разных уголков страны проследует по проспекту Ленина от ул. Пушкинской до главной площади города. Хедлайнером фестиваля в этом году станет Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.

Вечерние концерты звезд на Казанской набережной и площади Ленина пройдут в разное время, чтобы туляки смогли побывать на всех площадках.

Кульминацией праздника станут пиротехническое шоу и фейерверки. Единая музыкальная концепция шоу отразит главные события 2018 года: чемпионата мира по футболу и присвоение городу звания «Новогодней столицы России». Традиционно фейерверки в честь Дня города пройдут на площади Ленина, на набережной Упы и в 10 поселениях Ленинского района.

Свои предложения по празднованию Дня города туляки могут отправлять на электронную почту управления культуры и туризма до 15 августа.