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Тульские власти проверили, как благоустраивают двор на Красноармейском проспекте
Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы администрации Тулы.

Тульские власти проверили, как благоустраивают двор на Красноармейском проспекте

Сейчас обустройство подходит к концу. Двор уже практически готов к приемке.

Сегодня, 20 июля, мэр Тулы Юрий Цкипури, первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин, начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Картышов и директор МУ «ГСЕЗ» Алексей Федосеев проверили, как во дворе дома №8 по Красноармейскому проспекту благоустраивают территорию.

Работы выполняются по программе «Формирование современной городской среды». Стоимость — 2 466 514,76 рубля, софинансирование жителей составило 5 307,76 рубля.

По словам жителей, еще недавно здесь была разруха. Сейчас — уютный и благоустроенный дворик, в котором приятно отдохнуть и погулять с детьми.

На сегодняшний день во дворе заасфальтировали дорогу, парковку и тротуар, установили детское оборудование. Осталось лишь поставить урны.

Совместно с официальными лицами выполненные работы проинспектировали местные жители. Отметим, что они активно следили за рабочим процессом. И если у них возникали какие-то замечания, подрядчик устранял недочеты.

Юрий Цкипури особый акцент сделал на том, что участие жителей в рабочем процессе очень важно:

Юрий Цкипури

– Для жителей состояние дворов и общественных пространств — актуальная и чувствительная тема, поэтому проект завоевал доверие жителей, вызвал у них живой интерес. Люди включаются в программу, предлагают идеи, активно участвуют в приемке работ. Жители играют здесь главную роль. В прошлом году мы ввели практику избрания уполномоченных собственников МКД. В каждом дворе, где ведется благоустройство, есть ответственные люди, которые от лица собственников контактируют с подрядчиками, следят за их работой. Еще несколько лет назад люди смотрели со стороны на ремонт, а после его завершения высказывали недовольство. Сейчас без жителей не решается ни один вопрос: они принимают участие в создании проекта и контролируют работы от начала до приемки. А значит, если у собственников появляются замечания, подрядчик может устранить их прямо в ходе работы. Это очень удобно. Потом эти объекты войдут в состав общедомового имущества, и люди будут дорожить ими.

У Владислава Галкина при инспектировании работ возникли некоторые замечания:

Владислав Галкин

– В настоящее время в этом дворе работы уже на завершающей стадии. У меня есть ряд замечаний. Первое: цветы не должны расти в старых покрышках. До сдачи двора мы жителям предоставим нормальные вазоны. Второе — не предусмотрели стойки для сушки белья. Оставлять такие столбы недопустимо. Дадим поручения подрядчику. В целом всё нормально. Жителям всё нравится, и это самое главное.

Подрядчик — ООО «СтройМонолитСнаб». Директор компании Гагик Шакарян рассказал о проведенных работах:

Гагик Шакарян

–С жителями мы очень активно сотрудничали. Были от них пожелания не в рамках контракта. Мы к этому достаточно разумно относимся. Работы здесь провели достаточно серьезные: была разборка всего двора, поставили новые бордюры, колодцы, уложили асфальт. Планируем сдавать двор в конце следующей недели.

Сами жители работами остались довольны. Говорят, что по сравнению с тем, что было, это небо и земля.

Александра Николаевна Зубрева:

Александра Зубрева

– Здесь когда-то была разруха. Наши жители начали проявлять инициативу: обустраивали клумбы, сажали цветы. Но дороги были разбиты, детской площадки не было. Мы решили всё изменить. У нас появилась старшая по дому — Надежда Михайловна Смирнова. Мы стали писать заявления на вступление в разные программы. И вот результат!

 

Второй год в Туле и области реализуется приоритетный проект «Формирование современной городской среды», который проводится по поручению Президента России. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично контролирует выполнение программы.

В 2018 году в Туле планируют благоустроить 77 дворов. На 46 из них уже начаты работы. Объём финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 219,823 млн рублей (91,153 млн — субсидии федерального бюджета, 73,7 млн — бюджет Тульской области, 54,956 млн — бюджет Тулы).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:13 +2
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