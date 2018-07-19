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Двух участников экстремистской группировки из Тульской области заключили под стражу

Двух участников экстремистской группировки из Тульской области заключили под стражу

По некоторым данным, арестовали руководителя организации Алексея Меняйлова и его жену.

19 июля в Суворовском районном суде заключили под стражу двух участников экстремистской группировки «Партизанская правда». Мужчину и женщину обвиняют в совершении действий, направленных на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Преступление относится к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщают СМИ, под стражу заключили руководителя организации «Партизанская правда» Алексея Меняйлова и его жену. В их квартире во время обысков была изъята военная форма и запрещенная литература, а также 4,5 миллиона рублей. 

По информации Суворовского районного суда Тульской области, мужчина и женщина будут находиться под стражей до 17 сентября 2018 год. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Напомним, Myslo сообщал, что в Суворовском районе была задержана группировка экстремистов «Партизанская правда», состоящая из нескольких десятков человек. 

По некоторым данным, на компьютере одного из задержанных нашли «план революции 2007−2010 годов». Есть информация, что члены группы занимались строительством музея героев ВОВ в Суворове.

Издание «Русская служба BBC» раскрывает суть «Партизанской правды».

- Это просто секта, эксплуатирующая тему межполовых проблем в общении между мужчиной и женщиной", — говорит собеседник издания, знакомый с деятельностью группы.

Цель «Партизанской правды», по его словам, — «зашибать бабло с продажи платных видеосеминаров». «Под прикрытием движения к светлой цели идет заработок денег для лидера секты и, возможно, тех, кто к нему приближен».

сегодня, в 20:34 +1
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