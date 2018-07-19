Туляков приглашают на фестиваль рок-музыки «LIVEнь»

Фото из архива Myslo.

21 июля в Киреевске в Центральном парке пройдет четвертый открытый фестиваль рок-музыки «LIVEнь». Это одно из самых масштабных мероприятий в Тульской области.

В этом году организаторы планируют принять у себя несколько тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.

Участники фестиваля: «Черный Обелиск», «Обе-Рек», LORI LORI, «Мистер Твистер», the Magnetix, «Антиматерия», Bitters, театр огня «ЭРА».

Вход свободный. Подробности — в группе ВКонтакте.

Фоторепортаж с прошлого фестиваля смотрите здесь.

как добраться

GPS-координаты: 53°55′46″N (53.929553), 37°56′19″E (37.938522)?

Расписание движения автобусов до автовокзала Киреевска здесь.