Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на фестиваль рок-музыки «LIVEнь»
Будет жарко! Не пропустите.
21 июля в Киреевске в Центральном парке пройдет четвертый открытый фестиваль рок-музыки «LIVEнь». Это одно из самых масштабных мероприятий в Тульской области.
В этом году организаторы планируют принять у себя несколько тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.
Участники фестиваля: «Черный Обелиск», «Обе-Рек», LORI LORI, «Мистер Твистер», the Magnetix, «Антиматерия», Bitters, театр огня «ЭРА».
Вход свободный. Подробности — в группе ВКонтакте.
Фоторепортаж с прошлого фестиваля смотрите здесь.
как добраться
GPS-координаты: 53°55′46″N (53.929553), 37°56′19″E (37.938522)?
Расписание движения автобусов до автовокзала Киреевска здесь.
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