В Киреевске прошёл LIVEнь

Рок-фестиваль был третий по счёту и собрал любителей рока не только из Тульской области, но из других регионов. В отличии от двух предыдущих лет, когда хэдлайнерами были тульсие команды, в 2017 году на фестивале LIVEнь выступили именитые столичные группы: «Гран-Куражъ», Casual, Annodomini, «Третий Рим», Aspen, Vespercellos.

Солист Casual, Алексей Яшин:

— Этот фестиваль не отличается по значимости от других, пусть ещё молодой и менее масштабный, чем тоже Нашествие. Это даёт возможность музыкантам встречаться со своим зрителем в глубинке, а поклонникам рока послушать живой звук.

Алексей Яшин

Что примечательно LIVEнь — бесплатный фестиваль, что делает его более доступным. Завершился праздник рока фееричным выступлением театра огня «Эра».