Сотрудники УФСБ сами попросили суд отпустить Вадима Жерздева из СИЗО
Стали известны подробности рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения бывшему новомосковскому чиновнику.
Как следует из официальной информации Управления судебного департамента Тульской области, следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в Центральный районный суд г. Тулы с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении главы администрации Новомосковск Тульской области Вадима Жерздева.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.
Постановлением Центрального районного суда города Тулы от 18 июля 2018 года данное ходатайство удовлетворено. В отношении главы администрации МО г. Новомосковск Тульской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными ограничениями сроком на 16 суток до 3 августа 2018 года.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
По информации Центрального районного суда г.Тулы.