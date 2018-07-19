Сотрудники УФСБ сами попросили суд отпустить Вадима Жерздева из СИЗО

Как следует из официальной информации Управления судебного департамента Тульской области, следственное отделение УФСБ России по Тульской области обратилось в Центральный районный суд г. Тулы с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении главы администрации Новомосковск Тульской области Вадима Жерздева.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ.

Постановлением Центрального районного суда города Тулы от 18 июля 2018 года данное ходатайство удовлетворено. В отношении главы администрации МО г. Новомосковск Тульской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными ограничениями сроком на 16 суток до 3 августа 2018 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

По информации Центрального районного суда г.Тулы.