Фото из группы "Подслушано Щёкино".
В Щекино мотоциклист попал в ДТП
26-летний мужчина с различными травмами был доставлен с больницу.
10 апреля в 15.30 в Щёкино возле дома 38/14 на улице Школьной произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» и совершил с ним столкновение.
Фото из группы «Подслушано Щекино».
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадал 26-летний мотоциклист. Его с различными травмами увезли в больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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