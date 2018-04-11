В Щекино мотоциклист попал в ДТП

Фото из группы "Подслушано Щёкино".

26-летний мужчина с различными травмами был доставлен с больницу.

10 апреля в 15.30 в Щёкино возле дома 38/14 на улице Школьной произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки» не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» и совершил с ним столкновение.



Фото из группы «Подслушано Щекино».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии пострадал 26-летний мотоциклист. Его с различными травмами увезли в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.