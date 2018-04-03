Тульская группа «Пепельный свет» выступит на «НАШЕствии»

Фото из архива героев.

Проект «НАШЕ 2.0» «Битва за эфир» — своего рода народный кастинг для музыкальных групп на радиоэфир и участие в фестивале «НАШЕствие». Его цель — найти новые имена и дать возможность молодым исполнителям достучаться до своих слушателей.

Закончился XXVI сезон «битвы». Слушателям было предложено проголосовать за самую удачную, по их мнению, композицию. Всего — 25 треков. По итогам нескольких этапов голосования определилось 5 финалистов. Среди них: «Рекорд Оркестр», «Дима Венчиков», Alessiee, «Каникулы на Марсе» и «Пепельный свет».

Ребята из «Пепельного света» победили с композицией «Весна». Их приз — ротация песни во всех приемниках страны и выступление на сцене 2.0. фестиваля «Нашествие», который пройдет с 3 по 5 августа на поле у поселка Большое Завидово (Тверская область). За три года деятельности группы это первое выступление на столь масштабной площадке.

Солист группы Алексей Арсентьев – Мы очень рады. Во-первых, это уже второй раз, когда мы доходим до финала в «Битве за эфир» на Нашем. Во-вторых, мы соревновались с очень сильными соперниками и смогли выиграть. Спасибо всем, кто голосовал за нас и нашу песню! То, что мы будем представлять Тулу на «НАШЕствии», — гордость. Постараемся сделать это красиво!

Алексей также рассказал, какие цели группа преследует теперь, когда уже имеет путевку на один из крупнейших рок-фестивалей страны:

– После выпуска первого альбома в прошлом году работаем над вторым. Очень хочется его сделать и выпустить в 2018! Ну и возможно, снять еще один клип.

А пока предлагаем вам посмотреть клип «Пепельного света» «Город-герой», который стал популярным даже за пределами Тульской области: