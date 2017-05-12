новости
новости
Регистрация
Тульские рокеры сняли клип о родном городе
Кадр из клипа.

Тульские рокеры сняли клип о родном городе

Клип группа «Пепельный Свет» приурочила к 9 Мая. Нам понравилось, посмотрите и вы.

О песне и клипе Myslo рассказал вокалист группы «Пепельный свет» Алексей Арсентьев:

– Песню о Туле под названием «Город-герой» мы написали в прошлом году и впервые исполнили на Дне города, в сентябре 2016-го. После этого многие наши слушатели просили нас снять на эту песню клип, «исключительно тульский». Идею, удалось реализовать только в апреле-мае этого года.

Кстати, последние кадры видео были сняты и смонтированы утром 9 Мая. Официально клип был представлен на суд зрителей/слушателей в День Победы.

В клипе засветились актер Тульского театра драмы Дмитрий Чепушканов, и конечно, участники самой группы «Пепельный Свет»: Алексей Арсентьев (вокал, гитара), Алексей Тимошин (бас-гитара), Андрей Бартенев (соло-гитара) и Павел Лобанов (барабаны).

 

Ребята благодарят за работу над клипом всю команду талантливых туляков: Романа Дмитрука и Марину Коваленко (видеографы), Виталия Чулкова (звукорежиссер), и руководство ООО «Инд-Гарник» за реализацию идеи съемки на крыше.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
клип о тулегород-геройТула
Люди
Алексей АрсентьевДмитрий ЧепушкановРоман ДмитрукВиталий Чулков
Место
Тула
Прочее
Пепельный Свет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Вильямса мужчина выпал из окна 7 этажа
В Туле на улице Вильямса мужчина выпал из окна 7 этажа
В Донском пройдут соревнования по автомногоборью среди детей и взрослых
В Донском пройдут соревнования по автомногоборью среди детей и взрослых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.