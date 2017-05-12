Тульские рокеры сняли клип о родном городе

Кадр из клипа.

Клип группа «Пепельный Свет» приурочила к 9 Мая. Нам понравилось, посмотрите и вы.

О песне и клипе Myslo рассказал вокалист группы «Пепельный свет» Алексей Арсентьев:

– Песню о Туле под названием «Город-герой» мы написали в прошлом году и впервые исполнили на Дне города, в сентябре 2016-го. После этого многие наши слушатели просили нас снять на эту песню клип, «исключительно тульский». Идею, удалось реализовать только в апреле-мае этого года.

Кстати, последние кадры видео были сняты и смонтированы утром 9 Мая. Официально клип был представлен на суд зрителей/слушателей в День Победы.

В клипе засветились актер Тульского театра драмы Дмитрий Чепушканов, и конечно, участники самой группы «Пепельный Свет»: Алексей Арсентьев (вокал, гитара), Алексей Тимошин (бас-гитара), Андрей Бартенев (соло-гитара) и Павел Лобанов (барабаны).

Ребята благодарят за работу над клипом всю команду талантливых туляков: Романа Дмитрука и Марину Коваленко (видеографы), Виталия Чулкова (звукорежиссер), и руководство ООО «Инд-Гарник» за реализацию идеи съемки на крыше.