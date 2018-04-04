В Тульской области 3600 человек остались без воды

4 апреля в 11.20 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в городе Щекино.

Без водоснабжения осталось более 200 домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в районе происшествия работает оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.