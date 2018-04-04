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В Тульской области 3600 человек остались без воды

В Тульской области 3600 человек остались без воды

Это 200 домов в городе Щекино.

4 апреля в 11.20 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в городе Щекино.

Без водоснабжения осталось более 200 домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в районе происшествия работает оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:04 0
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Место
ЩекиноТульская область

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