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Туляков приглашают на открытие художественных выставок
Фото: тульское объединение ИКХМ

Туляков приглашают на открытие художественных выставок

В четверг, 29 марта, в Туле начнут действовать сразу две новые экспозиции.

В Тульском областном краеведческом музее откроется выставка одного дня из фондов научной библиотеки «А. Виниус и Тульский край». На ней будут представлены книги об Андрее Денисовиче и Андрее Андреевиче Виниусах, о Петре Первом, Никите Демидове и о металлургическом промысле в Тульском крае.

В рамках мероприятия состоится торжественная церемония передачи музею книги «Россия и Голландия. Пространство взаимодействия.  XVI – первая треть XIX века», подаренной министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Мероприятие начнётся в 14.00.

А в 17 часов в Тульской областной детской библиотеке откроется выставка живописи «Под мирным небом». На ней будут представлены работы члена Тульского отделения Союза художников России, участника многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом Александра Немцова.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:01 +6
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