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Тульские заключённые производят новые материалы для строительства жилых домов
Фото: пресс-служба УФСИН по Тульской области

Тульские заключённые производят новые материалы для строительства жилых домов

Производственная линия в исправительной колонии № 1, модернизирована и теперь выпускает 10 видов стеновых блоков.

В 2007 году в тульской исправительной колонии № 1 была открыта линия по производству многослойных теплоэффективных стеновых блоков. На этом производстве были изготовлены материалы для постройки десятков частных и многоквартирных домов, в том числе по программам переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба тульского УФСИН.

Благодаря низкой себестоимости, оптимальным техническим характеристикам и удобству, блоки являются прекрасной альтернативой кирпичу, дереву и железобетонным конструкциям. Теплоэффективный блок, состоящий из нескольких слоев, прекрасно сохраняет тепло в жилищах, имеет необходимую прочность и привлекательный внешний вид, не требующий дополнительной отделки.

Линия, работающая в тульской колонии, позволяет производить более десяти видов материала. Осужденные, занятые на этом производстве, имеют стабильный заработок. В первую очередь администрация исправительного учреждения трудоустраивает на линию осужденных, на которых судом возложены обязанности по возмещению ущерба.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +3
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