Первый тайм матча «Арсенал – Динамо» пройдёт в молчании

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Спортсмены и болельщики почтут память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Первый тайм матча 24 тура Премьер-лиги, в ходе которого встретятся тульский «Арсенал» и столичный «Динамо», пройдет в тишине. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт москвичей.

Акция пройдет в память о погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Все матчи 24 тура начнутся с минуты молчания. «Арсенал» также призывает своих болельщиков присоединиться к акции:

Убедительно просим всех соблюдать тишину в течение первого тайма. Не имеет значения, фанат вы или простой болельщик, приехали ли сами или организованно – трагедия одна на всех. Помолчим.

Напомним, встреча двух клубов пройдёт в Москве в эту субботу, 31 марта, на стадионе «Арена Химки». Начало – в 16.30.