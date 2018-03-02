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В Тулу едет «ЛСП»!

В Тулу едет «ЛСП»!

Не пропустите концерт. Будет жарко!

3 марта в Туле в клубе «Пряник» выступит группа «ЛСП». Концерт начнется в 19.00. Билеты можно приобрести на входе в клуб до 14.00 субботы.

«ЛСП» — музыкальный проект из Белоруссии, привнесший на музыкальную сцену не только новое звучание, но и новаторский стиль повествования. Еще недавно группа «ЛСП» собирала менее тысячи человек на небольших площадках в Москве и Петербурге. С тех пор ребята меняли образы, звучание и саму концепцию проекта.

Новый клип ребят «Бейби» уже набрал миллион просмотров на Youtube!

Посмотреть его можно здесь.

Не пропустите концерт. Будет жарко!

сегодня, в 13:23 −6
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