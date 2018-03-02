В Тулу едет «ЛСП»!
Не пропустите концерт. Будет жарко!
3 марта в Туле в клубе «Пряник» выступит группа «ЛСП». Концерт начнется в 19.00. Билеты можно приобрести на входе в клуб до 14.00 субботы.
«ЛСП» — музыкальный проект из Белоруссии, привнесший на музыкальную сцену не только новое звучание, но и новаторский стиль повествования. Еще недавно группа «ЛСП» собирала менее тысячи человек на небольших площадках в Москве и Петербурге. С тех пор ребята меняли образы, звучание и саму концепцию проекта.
Новый клип ребят «Бейби» уже набрал миллион просмотров на Youtube!
Посмотреть его можно здесь.
Не пропустите концерт. Будет жарко!
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