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4 марта в Туле запретят продавать алкоголь
Ограничения связаны с домашним матчем «Арсенала».
4 марта в 19.00 тульский «Арсенал» проведет домашний матч с грозненским «Ахматом».
В соответствии с Законом Тульской области о регулировании оборота спиртосодержащей продукции во время проведения спортивного мероприятия на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.
В список запрещенной продукции включены:
- пиво;
- пивные напитки;
- сидр;
- пуаре;
- медовуха.
Ограничения будут действовать 4 марта с 16.00 до 22.00.
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