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4 марта в Туле запретят продавать алкоголь
Фото 56nv.ru

4 марта в Туле запретят продавать алкоголь

Ограничения связаны с домашним матчем «Арсенала».

4 марта в 19.00 тульский «Арсенал» проведет домашний матч с грозненским «Ахматом».

В соответствии с Законом Тульской области о регулировании оборота спиртосодержащей продукции во время проведения спортивного мероприятия на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.

В список запрещенной продукции включены:

  • пиво;
  • пивные напитки;
  • сидр;
  • пуаре;
  • медовуха.

Ограничения будут действовать 4 марта с 16.00 до 22.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:47 +7
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