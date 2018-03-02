4 марта в Туле запретят продавать алкоголь

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4 марта в 19.00 тульский «Арсенал» проведет домашний матч с грозненским «Ахматом».

В соответствии с Законом Тульской области о регулировании оборота спиртосодержащей продукции во время проведения спортивного мероприятия на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.

В список запрещенной продукции включены:

пиво;

пивные напитки;

сидр;

пуаре;

медовуха.

Ограничения будут действовать 4 марта с 16.00 до 22.00.