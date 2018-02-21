Юрий Чайка в Туле: «За просчеты в организации контрольной деятельности бизнеса будет нести прокурор»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 февраля в Тульском кремле прошло расширенное заседание по защите прав инвесторов под председательством генерального прокурора РФ Юрия Чайки. В совещании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр РФ Михаил Абызов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, прокуроры Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов.

Юрий Чайка подчеркнул, что в отношении бизнеса необходимо снизить административные барьеры и сократить количество проверок.

В последние годы необоснованные проверки, запрашивание лишних справок и документов органами исполнительной власти тормозили процесс предоставления господдержки инвесторам.

Теперь же за просчеты в организации контрольной деятельности бизнеса Чайка предлагает установить личную ответственность прокуроров.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область в последние годы демонстрирует устойчивый рост экономики и серьезные достижения в инвестиционной сфере.

– Мы понимаем: чтобы бизнес инвестировал, для него должны быть созданы комфортные условия. Он должен чувствовать себя защищённым. Эта работа проводится правительством региона совместно с прокуратурой, контрольно-надзорными органами и уполномоченным по защите прав предпринимателей на системной основе, — сказал глава региона.

В целом же в Тульской области число проверок за последние два года сократилась более чем на 39%, а внеплановых проверок — на 44%.

По словам губернатора, это одни из лучших показателей по России.

По мнению главы региона проблемы с платежеспособностью у бизнеса, иногда могут возникать и от нерадивости или нерасторопности чиновников, из-за возможных административных барьеров, которые не дают предпринимателям получить существующие меры государственной поддержки.

Также в нашем регионе совместно с прокуратурой и другими ведомствами ведется точечная работа с компаниями, которые задерживают заработную плату.

Активную работу по сокращению плановых и внеплановых проверок бизнеса в Тульской области отметил и министр РФ Михаил Абызов.

– Успех реформы госконтроля во многом определяет работа на местах, вовлечённость и постоянное личное участие руководителей регионов. Именно там предприниматели в первую очередь сталкиваются с надзором. От качества этого взаимодействия зависят состояние инвестиционного климата, уровень деловой активности и степень доверия бизнеса к власти. В этом плане тульский регион можно смело ставить в пример другим, здесь сокращаются плановые и внеплановые проверки, — заявил министр.

По итогам совещания было решено принять дополнительные меры по повышению эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов инвестиционной деятельности, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав инвесторов и пресечения нарушений законности.