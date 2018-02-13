Масленица в Тульской области: полная афиша мероприятий

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На протяжении всей масленичной недели в каждом муниципальном образовании региона пройдут выставки, мастер-классы и народные гулянья.

С 12 по 18 февраля в каждом уголке Тульской области пройдут широкие масленичные гулянья.

Алексинский район

18 февраля 11.00 Концертно — развлекательная программа «Весна на пороге» МКР «Горушки» Спортивный стадион Ул. Южная, 11

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Задорная масленица» МКР «Соцгород» Пл. Дома культуры им. В. С. Бондаря Ул. Мира, 19

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Широкая масленица» МКР «Петровское» Пл. Дома культуры им. А. П. Чехова , Ул. Металлистов, 19

Арсеньевский район

14 февраля 13.00 Познавательно- развлекательная программа «Масленица — блинница, весны именинница» Кузьменская сельская библиотека

14 февраля 15.00 Масленица Фольклорная программа «Весёлая Масленица” Центральная сельская библиотека

16 февраля 14.00 Фольклорные посиделки «Как на масленой неделе» (конкурс блинов и частушек) МКУ «Краеведческий музей»

16 февраля и 17 февраля 12.00 Народное гуляние «Прощай Масленица!» Д. Боброво, С. Мокрое

18 февраля 09.00 Выставка Гаврилиной Л. В. «Куклы с русской душой» п. Центральный Центр культуры и досуга и библиотечного образования

18 февраля 11.00 Праздник проводов русской зимы «Гуляй народ — Масленица у ворот» Площадь Арсеньевского Центра культуры, досуга и кино

18 февраля 11.00 Народное гулянье «Широкая Масленица!» Д. Ясенки (площадка сельского дома культуры)

18 февраля 12.00 Народное гуляние: «Масленица — Раскрасавица душа!» П. Первомайский (площадка сельского дома культуры)

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Все на Масленицу!» п. Центральный Центр культуры и досуга и библиотечного образования

18 февраля 12.00 Праздник Масленицы «Весну- красну встречаем, всех блинами угощаем» с. Кузьменки Площадь

18 февраля 12.00 Фольклорная программа «Зиму провожаем- Весну встречаем». д. Б.Голубочки Площадка

18 февраля 12.00 Тематический вечер «Госпожа широкая Масленица» Белоколодезская сельская библиотека

18 февраля 13.00 Проводы русской зимы «Масленица — чудесница» С. Белый

18 февраля 13.00 Масленица Фольклорный праздник «Зиму провожать-весну встречать». Голубоченская сельская библиотека

18 февраля 14.00 Посиделки для участников художественной самодеятельности «Чьи блины вкуснее?». п. Центральный Центр культуры и досуга и библиотечного образования

Белевский район

18 февраля Народные гуляния Широкая масленица «Масленица весела — за собою позвала!». Ярмарочное гуляние с мастер классами, молодецкими забавами, игровой программой «Иван Иваныч самовар», музыкальной программой и угощением гостей русской кашей и блинами. Парк культуры и отдыха, Тульская область, Белев, ул. Советская 34.

Богородицкий район

18 февраля с 13.30 до 18.30 «Широкая Масленица, проводы Русской Зимы" — народные гуляния. Богородицк, Городской сад.

Веневский район

16 февраля 16.00 Игровая программа «Масленичные забавы». п. Бельковский, Бельковский сельский дом культуры

17 февраля 13.00 Масленичные гуляния «Широкая масленица» д. Анишино, Анишинский сельский дом культуры

18 февраля 10.00 Народные гуляния на Масленицу. с. Студенец, Студенецкий сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица». с. Аксиньино, Аксиньинский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Массовое гулянье «Широкая Масленица». г. Венев, площадь у КРЦ «Рандеву».

18 февраля 12.00 Проводы Русской зимы «Масленица», театрализованное представление. п. Васильевский, Васильевский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Масленица честная, людям всем известная!». д. Островки, Веневский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Народное гулянье «Масленица наша — дорогая!». п. Грицовский, Грицовский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Массовое гуляние «Масленица». п. Каменный, Каменный сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Массовое народное гулянье «Русская, старинная, румяная да блинная». с. Козловка, Козловский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Масленица наша, нет тебя краше». д. Кукуй, Кукуйский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Здравствуй Масленица!». п. Метростроевский, Метростроевский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Народные гуляния на Масленицу. с. Прудищи, Прудищинский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Народные гуляния «Прощай, Масленица». п. Рассвет, Рассветский сельский дом культуры.

18 февраля 12.00 Массовое гуляние «Мы давно блинов не ели». д. Сетка, Сетский сельский дом культуры.

18 февраля 13.00 Народный праздник «Масленица — кормилица, нынче именинница». п. Оленьковский, Оленьковский сельский дом культуры.

18 февраля 13.00 Развлекательная программа «Широкая Масленица». п. Бельковский, Бельковский сельский дом культуры.

Воловский район

16 февраля 12.00 Празднично-игровая программа «Масленичные гулянья». Музей.

17 февраля 12.00 Праздник для детей и взрослых с элементами фольклора «Масленица на дворе». Площадь РДК.

Донской

17 февраля 12.00 Театрализованное представление для жителей «Масленица, раскрасавица душа». Мкр. Новоугольный

18 февраля 12.00 Городской праздник «Гуляй, Масленица». Парк «Юбилейный».

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Гуляй, народ — Масленица у ворот». Площадка перед клубом им. Руднева, мкр. Руднев.

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Госпожа широкая Масленица». Дом культуры им. Кошевого, мкр. Шахтерский.

18 февраля 12.00 Театрализованная развлекательная программа «Масленица наша, нет тебя краше». Площадка у Дома культуры им. Островского, мкр. Комсомольский

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Здравствуй, Масленица!». Площадь Победы г. Донской

Дубенский район

Центральная площадь, п. Дубна:

18 февраля с 10.00 до 11.00 Регистрация участников

11.00 Торжественное открытие праздника

11.20 Театрализованное представление в постановке театрального коллектива «Успех»

12.00 Межрайонный фестиваль «Русская песня»

12.00 −13.00 Конкурсы, аттракционы, торговые ряды, ярмарка ДПИ

Ефремовский район

18 февраля 14.00 «Широкая масленица» Народные гулянья, выставки -продажи, аттракционы, сельское подворье и торговля. Парк им. И. А. Бунина .

Заокский район

18 февраля 11.00 Широкая масленица. пос. Заокский, площадь Ленина

Каменский район

17 февраля 10.00 Театрализованное массовое мероприятие «Собирайся народ. Масленица идет». Центральная площадь с. Архангельское

17 февраля 11.00 Праздничное мероприятие «Вкусное солнышко — Масленица». с. Кадное

17 февраля 12.00 Праздничное мероприятие «Выходи скорей народ — Масленица всех зовет». п. Молчаново

17 февраля 11.00 «Сударыня Масленица!». Народное гуляние. Галицкий сельский клуб

17 февраля 11.00 «Масленица — кривошейка! «- народное гуляние. Соклаковская сельская библиотека

17 февраля 14.00 «Широкая масленица» — народное гуляние. Каменская сельская библиотека

18 февраля 11.00 «А мы масленицу дожидали!» — народное гуляние. Яблоневский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 «Скоро Масленицы звонкой закипит веселый пир» — театрализованное представление для детей и взрослых, посвященное Широкой Масленице. Новопетровский сельский дом культуры

Кимовский район

18 февраля 11.00 Народное гуляние «Масленичные забавы». Сквер «Центральный»

Киреевский район

18 февраля 12.00 Массовое гулянье «Широкая масленица». Киреевский городской парк культуры и отдыха

18 февраля 13.00 Общегородской праздник проводов Русской зимы «Широкая Масленица». Городской Дом культуры Болохово

18 февраля 12.00 Масленичные гуляния на площади города. Липковский Детский центр Липки

18 февраля 13.00 Масленичные гуляния «С Масленицей прощаемся, блинами объедаемся». Площадь ЗАО «Заря» с. Дедилово

18 февраля 13.00 Театрализованное представление «Гуляй, Масленица!». Приупский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Народные гулянья «Гуляй, народ-Масленица у ворот!». Бородинский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица». Шварцевский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Народное гулянье «Веселись, честной народ, масленица идет», посвященное Масленице. Красноярский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Театрализованная программа «Масленица — любушка, пришел твой час, голубушка!». Кузнецовский сельский дом культуры

Куркинский район

14 февраля 12.00 Выездное мероприятие Куркинского автоклуба празднование Масленицы «Масленица пришла, отворяй ворота». д. Моховое

15 февраля 12.00 Выездное мероприятие Куркинского автоклуба празднование Масленицы «Масленица пришла, отворяй ворота». с. Андреевка

16 февраля 11.00 Празднование Масленицы с детьми «Мы давно блинов не ели». Куркинский районный дом культуры

17 февраля 12.00 Народные гуляния «Собирайся, народ, Масленица ждёт». д. Моховое, музейный комплекс Куликово поле

17 февраля 12.00 Празднование Масленицы «Широкая Масленица». Крестовский сельский дом культуры

17 февраля 11.00 Народные гуляние «Как на Масляной неделе». Сергиевский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Народные гуляния «Широкая Масленица». Михайловский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Празднование Масленицы «Собирайся, народ, в развесёлый хоровод». Самарский сельский дом культуры

18 февраля 12.00 Народные гуляния «Собирайся, народ, Масленица ждёт». п. Куркино, Парк культуры и отдыха

Новомосковск

16 февраля 19.00 Праздник «Тещины вечерки». Ольховецкий Дом культуры

17 февраля 11.00 Народное гуляние «Встречаем Масленицу!». Культурно-досуговый центр

17 февраля 12.00 Фольклорный праздник «Широкая Масленица!». Красно-Богатырский Дом культуры

17 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица блинная, народная, старинная!». Дом культуры «Гипсовый»

17 февраля 12.00 Народное гуляние «Гуляй, народ, Масленица у ворот!». Дом культуры железнодорожников

17 февраля 14.00 Народное гуляние «Масленичные забавы». Дом культуры Заводского района

18 февраля 11.00 Народное гуляние «Широкая Масленица». Сокольнический Дом культуры

18 февраля 11.00 Фольклорный праздник «Как на Масляной неделе». Правдинский Дом культуры

18 февраля 11.00 Праздничное гуляние «Гуляй, Масленица!». Гремячевский Дом культуры

18 февраля 12.00 Праздничное мероприятие «Широкая Масленица». Городской парк

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Ах ты, Масленица, Масленица!». Спасский Дом культуры

18 февраля 12.00 Концертно-развлекательная программа «Масленица честная, всем ты хороша!». Ширинский культурно — досуговый центр

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Ароматными блинами мы весну прославим с вами». Коммунарский Дом культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица идет, блин да мед несет!». Первомайский Дом культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Весенние заигрыши». Холтобинский Дом культуры

18 февраля 13.00 Народное гуляние «Моя Масленка». Рига — Васильевский Дом культуры

18 февраля 13.00 Народное гуляние «Гори, гори ясно, солнышко!». Прохоровский Дом культуры

Плавский район

18 февраля с 12.00 до 15.00 «Прощай, Масленица» — массовое гуляние. Плавск, Площадь Октябрьской революции

Суворовский район

18 февраля 12.00 Праздничное гулянье «Масленичный круговорот на гулянье зовет». МКУК «Парк культуры и отдыха города Суворова»

Тепло-Огаревский район

15 февраля 11.00 Фольклорный праздник «Масленица объедуха». Ивановский сельский филиал № 5 Тепло-Огаревская централизованная библиотечная система

17 февраля 12.00 Развлекательная программа «Веселая масленица». Стрешневский сельский дом культуры филиал № 3 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

17 февраля 11.00 Уличный праздник «Масленица — кривошейка» Ивановский сельский дом культуры филиал № 7 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 11.00 Праздник «Широкая Масленица». Мининский сельский филиал № 8 Тепло-Огаревская централизованная библиотечная система

18 февраля 11.00 Праздник православного календаря «Широкая Масленица». Покровский сельский филиал № 12 Тёпло-Огарёвская централизованная библиотечная система

18 февраля 11.30 Развлекательная программа «Масленица — праздник весны, солнца, жизни!». Алексеевский сельский дом культуры филиал № 4 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 11.00 Развлекательная программа «Как на Масленой неделе из трубы блины летели». Крюковский сельский дом культуры филиал № 6 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 11.30 Уличный праздник «Масленица к нам идет». Покровский сельский дом культуры филиал № 1 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «В гостях у Самовара». Горьковский сельский дом культуры — головное учреждение Централизованная клубная система муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Массовое гулянье «Веселись честной народ, Масленица идет». Тепло-Огаревский сельский дом культуры филиал № 2 Централизованная клубная система муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Развлекательная программа «Прощай Масленица». Озерский сельский клуб филиал № 4 Централизованная клубная система» муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Театрализованная игровая программа «Прощай зимушка». Мосюковский сельский дом культуры филиал № 5 Централизованная клубная система» муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Массовое гулянье «Масленица — блинница, Скоморошья подружка» Красногвардейский сельский дом культуры филиал № 6 Централизованная клубная система муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Народные гуляния «Праздник в каждый двор». Волчье-Дубравский сельский дом культуры — Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 12.00 Масленичные гулянья — проводы русской зимы «Масленица веселая, да широкая!»:

конкурс «На лучшую куклу — Скоморох»;

мастер-класс в технике твистинг;

спортивные состязания;

блины и горячий чай;

игровые программы.

Площадь Межпоселенческого Дома культуры муниципального образования Тепло-огаревский район

18 февраля 13.00 Уличный праздник «Боярыня Масленица». Плодопитомнический сельский дом культуры филиал № 2 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 13.00 Развлекательная программа «Масленые блинчики». Нарышкинский сельский дом культуры филиал № 1 Централизованная клубная система» муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

18 февраля 13.00 Народное гулянье «Великая масленица» Мининский сельский дом культуры филиал № 5 Централизованная клубная система муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района

18 февраля 14.00 Масленичные посиделки «Маслена краса открывай ворота!». Мало-Огаревский сельский дом культуры филиал № 7 Централизованная клубная система муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района

Узловский район

17 февраля 11.00 Народное гуляние «Как на масляной неделе» пос. Краснолесский, площадь около Дома культуры

17 февраля 14.00 Народное гуляние «Как на масляной неделе» д. Федоровка, площадь около Дома культуры

18 февраля 11.00 Народное гуляние «Широкая масленица» Узловая, пл. Ленина

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Сударыня Масленица», с. Бутырки

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица славная-праздник золотой!» пос. Дубовка, площадь около Дома культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица — кривошейка, встречаем тебя хорошенько!» пос. Партизан, площадь около Дома культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Широкая Масленица» пос. Каменецкий, площадь около Дома культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Веселая Масленица» с. Ильинка, площадь около Дома культуры

18 февраля 12.00 Народное гуляние «Масленица» с. Люторичи

18 февраля 13.00 Народное гуляние «Масленичный разгуляй» пос. Партизан, площадь около Дома культуры

18 февраля 14.00 Народное гуляние «Эх, Масленовна» пос. Майский, площадь около Дома культуры

Чернский район

с 5 февраля по 15 февраля

13.00 Музейное занятие «Масленица в музее» Чернский районный историко-краеведческий музей имени Н.А. Вознесенского

18 февраля 12.00 Театрализованное представление «Как Пахомушка женился» с конкурсно-игровой программой, работой аттракционов, сельского подворья. площадь пос. Чернь

Щекинский район

17 февраля 12.00 Масленица «Где блины, там и мы» пос. Головеньковский

18 февраля 12.00 Театрализованный праздник «Гуляй, Масленица!» пл. Ленина

18 февраля 12.00 Масленица «Блинцы, блинчики, блины словно солнышко весны». п. Лазарево, площадь парка

18 февраля 12.00 Масленица. Крапивна, площадь села

18 февраля 12.00 «Широкая Масленица» с. Селиваново, детская площадка

Ясногорский район

18 февраля 09.00 Открытие торговых рядов МУ «Стадион города Ясногорска»

18 февраля 10.00 Начало работы выставки прикладного творчества, мастер классы по прикладному творчеству

18 февраля 11.00 Спортивные состязания (гиря, армреслинг, перетягивание каната, мини-футбол)

18 февраля 11.00 Начало масленичного представления «Как у нашего терема» - выступление коллективов

18 февраля 12.00 Подведение итогов среди победителей спортивных состязаний (определение победителей по гиривым состязаниям, остальные виды состязаний — вручение награждений)

18 февраля 12.30 Концертная программа «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод»

18 февраля 13.10 Русская забава — покорение масленичного столба

18 февраля 14.30 Обряд сжигания масленицы